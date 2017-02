João Carlos Krug anuncia construção de uma unidade do Sest/Senat em Chapadão do Sul

O prefeito João Carlos Krug anunciou investimentos na ordem de R$ 8 milhões no município de Chapadão do Sul. O recurso é referente à construção de uma unidade do Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) na cidade.

A negociação ocorreu na tarde da última quarta-feira (08) em uma reunião intermediada pelo deputado Rinaldo, entre o presidente do Conselho do Sest/Senat-MS, João Resende Filho, e o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug (PSDB).

O Prefeito e o Deputado Professor Rinaldo comemoram o resultado da reunião. “Ficamos satisfeitos com o entendimento entre as partes, o prefeito João Carlos Krug cederá o terreno e o Sest/Senat fará a construção e equipará a unidade. Chapadão do Sul e os motoristas que passam pela região ganharão esse importante polo de assistência médica, odontológica, psicológica e de qualificação. Neste momento de crise nós obtermos um investimento deste porte, é uma grande conquista”, afirmou o deputado.

O Sest/Senat atualmente possui três unidades em Mato Grosso do Sul, nos municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Nesta semana também foi anunciada a construção de uma unidade em Corumbá. As unidades oferecem serviços de qualificação e de promoção à saúde e ao bem-estar dos profissionais do setor e aos seus familiares.

