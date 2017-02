Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – O fluxo da Lua muito deverá beneficiá-lo, neste dia. Aproveite a influência para pôr em dia os seus negócios e compromissos que estão em atraso. Êxito amoroso e profissional. O seu interesse pela vida social ganha uma nova perspectiva, abrangendo uma maior área, inclusive fora daquelas a que você esta acostumado.

TOURO – Há possibilidades de se sentir um pouco indisposto no período da manhã. À tarde e a noite, tudo estará melhor. Cuide do sistema nervoso. Você atravessa um grande período de vantagem material e financeira.

GÊMEOS – Evitar afobações e correrias e a precipitação serão muito importante. Demonstre domínio sobre si próprio e passará airosamente por um período difícil. Cuidado com inimigos ocultos. Seja sereno ao resolver problemas neste dia.

CÂNCER – Um obstáculo poderá surgir em seu trabalho que será criado por uma pessoa de sua confiança. Você saberá como contorná-lo. À tarde terá uma fase mais promissora. Ótimo período para a sua espiritualidade e felicidade pessoal.

LEÃO – Sua personalidade estará ressaltada hoje, o que vai deixar você mais atraente e simpático. O fluxo benéfico de Vênus está lhe dando continuidade, persistência e objetividade. Grande sucesso à vista, especialmente se você se dedica às artes, medicina e enfermagem.

VIRGEM – Período em que favorece extraordinariamente os seus interesses monetários. Pode comprar ou vender propriedades. Bom, também, a saúde. Poupe suas economias. O seu horóscopo hoje, indica que as suas amizades ficarão mais fortalecidas, fazendo com que as pessoas de um modo ou de outro, procurem ajudá-lo.

LIBRA – Dia dos mais indicados para tratar de assuntos de seu máximo interesse pessoal, principalmente os referentes ao aprimoramento de sua personalidade. O aspecto positivo entre alguns planetas vai lhe permitir honrar com mais facilidades os seus compromissos, sejam eles de ordem financeira ou mesmo sentimental.

ESCORPIÃO – Não assuma compromissos ou responsabilidade sem antes estudar suas reais condições. Mais energia, otimismo e determinação lhe são recomendado. Você poderá estar deixando passar um tempo precioso senão tomar atitudes mais sérias a partir de agora.

SAGITÁRIO – Ótima influência astral para solucionar questões domésticas que estão em pendência, tratar de assuntos financeiros que o preocupam. Será bem sucedido nas diversões. Na verdade, a fase é excelente para você sentir o que as pessoas pensam a seu respeito.

CAPRICÓRNIO – Mercúrio em bom aspecto em seu horóscopo deverá, neste dia, aumentar seu magnetismo pessoal, o que conseguirá, influenciando pessoas importantes para sua prosperidade profissional, social e material. Coloque maior atenção ao seu trabalho. Certos momentos de iluminação neste dia, farão você perceber

AQUÁRIO – Período que lhe será favorável, até mesmo nos negócios mais arriscados e no setor profissional. Contudo, não se deixe influenciar como é de costume, pelas coisas irreais. Vida familiar e amorosa tranquila. Para hoje, você deve se precaver contra o mau humor a que estará predisposto.

PEIXES – Dia dos mais afáveis a você. Terá inclinação para realizar grandes negócios, ânimo no trabalho e ótimas ideias para ganhar dinheiro. A saúde será boa e o êxito no amor e diversões será evidente. Hoje você aceitará todos os seus deveres e obrigações, e isto, acontecerá de modo vigoroso para o seu êxito, principalmente dentro do seu trabalho.

Comentários