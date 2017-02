Educação Municipal realiza Semana Pedagógica com foco no aprimoramento dos profissionais da educação de Alto Taquari

“Todos os anos temos a Semana Pedagógica, sempre com foco no aperfeiçoamento e atualização dos profissionais da educação. Mas, este ano, conseguimos trazer – após tentar sem sucesso em anos anteriores – palestrantes bastante requisitados a nível nacional, especialistas com grande bagagem em suas áreas de atuação. Isso engrandece nosso evento e o torna muito especial para toda a categoria”, avaliou Nely.

A realização da Semana Pedagógica contou com total apoio do prefeito Lairto Sperandio e do seu vice Fábio Garbúgio, além dos próprios profissionais da educação.

Ainda de acordo com Ruth, a Semana Pedagógica contou com formação diferenciada para melhor capacitar as monitoras de classe e as inspetoras de alunos. “O curso foi destinado para o melhor desenvolvimento de cada uma das monitoras, que lidam com as crianças em uma carga horária muito maior que a dos professores. Por isso que foi feita esta formação diferenciada para elas, pois elas precisam ganhar conhecimento na área em que atuam. As monitoras e as inspetoras são muito importantes para a Educação Municipal”, destacou Ruth.

Para encerrar a Semana Pedagógica, haverá um jantar no Salão Paroquial no próximo sábado (11/02). “Todas as categorias da Educação Municipal estão, de antemão, convidadas para o jantar”, finalizou a secretária.

Palestras

A Semana Pedagógica 2017 contou a presença da fonoaudióloga Nádia Vilanova, especialista em cuidados com a voz, saúde vocal e higiene vocal. Nádia realizou palestra com o seguinte tema: “Voz educada, saúde cuidada! Uma perspectiva preventiva”.

Durante o evento houve importantes palestras e oficinas com foco na elaboração de projetos educacionais. A professora Mª Cláudia Maria Borges destacou o tema “Gestão da inovação e seus impactos na competitividade e o relato de estudo de caso na Prefeitura de Tapurah (MT)”.

Também foi promovida uma palestra com o Dr. Rogério Penso, que discutiu o tema “Indisciplina no ambiente escolar, a importância dos limites na educação”.

As inspetoras de alunos, monitoras de classe e merendeiras, receberam capacitação com o psicólogo Carleandro Roberto, e palestra com a Drª Flávia Costa e a nutricionista Jéssica Dias, da SMEC.

Fonte: Assesoria de Comunicação / Eduardo