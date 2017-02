Costa Rica derrota Operário, se afasta da zona de rebaixamento e embola grupo A

O Costa Rica conseguiu a primeira vitória no Campeonato Sul-Mato-Grossense na tarde deste domingo (12), diante do Operário por 1 a 0, no estádio Laertão, e se afastou da zona de rebaixamento do grupo A do estadual. Além disso, o clube do Norte embolou de vez a classificação na chave, tirando a invencibilidade do Galo, que ainda segue na ponta, porém com os rivais colados.

Depois de um primeiro tempo sem gols, apesar de uma partida bem movimentada, o gol da partida foi sair apenas no início da etapa final. Aos 11 minutos, o Costa Rica, que já havia desperdiçado boas oportunidades, conseguiu finalmente vencer o goleiro França e abrir o placar com Carlinhos. Apesar de pressionar no fim, o alvinegro da capital não foi capaz de igualar o placar até o apito final.

Após uma derrota e um empate nos dois primeiros jogos, o Costa Rica chega aos quatro pontos com a primeira vitória, subindo para a terceira colocação, empatado em pontos com Comercial e União/ABC. O Operário segue com seis, na liderança do grupo, porém agora com apenas um de vantagem sobre a Serc, vice-líder. A diferença entre o galo e o quinto colocado é de apenas dois pontos, com apenas o Novo destoando na chave, com apenas um ponto, na lanterna.

Na próxima rodada, o Operário terá pela frente o clássico “Comerário”, diante do Comercial. O jogo acontece no domingo, mesmo dia em que o Costa Rica recebe o Novo no estádio Laertão.

CREC: Daniel, Bruno, Diego Bahia, Natã, Danilo, Willias, Baiano (c), Café, Carlinhos, Mailson, Kadu, Gabriel, Alex, Tetê, Alemão, Wellington, Adriano e Mateus.

Operário: França, Paulinho, Fabinho, Bruno Everton, Eduardo Arroz, Da Silva, Wilson, Agnaldo, Rodrigo Gral, Leandro Diniz, Igor Vilela, Janilson, Renan, Diego Bezerra, Luis Jorge, Carlinhos, Leandro Ya, Cristian.

Arquibancada MS

Comentários