Policiais civis morrem em acidente entre Chapadão do Sul e Paraíso das Águas

Dois policias civis, tiveram suas vidas ceifadas em um acidente ocorrido, entre uma viatura do Notti (Núcleo de Operações Táticas e Investigativas do Interior) e uma carreta, na BR 060, no município de Chapadão do Sul.

Quatro policiais, retornavam da cidade de Paraíso das Águas, na caminhonete Marok, quando de forma inexplicável, saiu para pista contraria, e ao retornar acabou rodando na pista e colidiu lateralmente com a carreta. Relato que foi confirmado por testemunhas que presenciaram o acidente.

Dos quatros policiais, dois faleceram, Jardes Diego de Souza Mônaco, 28 anos e Gilberto Rodrigues Fernandes, 40 anos. Os demais Euler Martins, 31 anos e Anderson Ibanez Neves 33 anos, foram socorridos encaminhado para o hospital municipal, onde serão removidos para capital.

*Matéria editada para acréscimo de informações

