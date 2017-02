A Secretaria Municipal de Educação abre o ano letivo com a I Semana Pedagógica

A Secretaria Municipal de Educação deu início ao ano letivo com a I Semana Pedagógica de 2017 nesta segunda feira (13) onde teve a participação do Prefeito Municipal, João Carlos Krug, Secretário de Educação, Guerino Perius, Secretária Adjunta de Educação, Maria Otília, Promotora da Infância e Juventude, Drª Fernanda Proença Azambuja, Secretário de Cultura e Esporte, Wander Viegas, Secretária de Infraestrutura e Projetos, Sônia Maran, Pastor Fabrízio Salabai, Equipe da SEMED (Secretaria Municipal de Educação), Diretores das Escolas e CEIs Municipais.

O Prefeito João Carlos Krug parabenizou a equipe da SEMED pela iniciativa e desejou uma ótima semana aos profissionais de educação, ressaltando que “Para se valorizar a Educação deve-se primeiro valorizar o Professor e nada melhor do que proporcionar a oportunidade de se obter maiores conhecimentos”.

Guerino relatou que a Semana tem o intuito de trazer uma educação mais sólida e inovadora para Chapadão do Sul e para isso foi feita a parceria com a Secretaria Estadual de Educação e assim, proporcionar aos educadores a chance de agregar mais conhecimento e valorização para sua área de atuação.

A Secretária Adjunta, Maria Otília, frisou que apesar dos grandes desafios que o Município enfrenta diante das condições econômicas atravessadas pelo país, que reflete em todos os setores, inclusive na Educação e que mesmo assim o Município de Chapadão do Sul consegue se destacar com soluções criativas como a I Semana Pedagógica que está acontecendo no Centro de Convivência da Melhor Idade.

*Assecom PMCS

Comentários