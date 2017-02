Agricultor mata esposa enforcada e enterra na propriedade

O assassino confessou o crime e mostrou a polícia onde a vítima estava

Vanda Júlio Borges de 42 anos foi brutalmente assassinada pelo próprio marido na última sexta feira (10) em uma fazenda localizada a 100 quilometros de Três Lagoas. Ela foi enforcada e depois enterrada por Luciano Nunes Brito de 41 anos. Ele confessou o crime a polícia e foi preso na noite do sábado (11).

Tudo teve início na manhã do sábado, por volta das 10h20, quando a filha de 19 anos de Vanda Borges foi até a Delegacia de Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrências da desaparecimento da mãe. No documento policial o relato era de que Vanda Borges teria saído de casa por volta das 10h e depois não foi mais vista. A versão era de Luciano Nunes, que disse a filha da vítima que o casal havia brigado e que a mulher teria agredido o suspeito com um tapa no rosto. Após a briga, Luciano disse a jovem que ele saiu e ao retornar para almoçar, já não encontrou Vanda Júlio em casa. Os familiares da vítima suspeitaram da versão contada por Luciano, pois Vanda teria saido sem levar remédios a qual ela fazia uso frequente e a motocicleta que ela utilizava também estava na fazenda.

Ainda na noite do sábado, por volta das 21h, familiares de Vanda Borges foram com Luciano Nunes até o 2º Batalhão da Polícia Militar. Uma equipe da Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai) conversou com o irmão e o filho de Vanda Borges, e os dois contaram o caso aos policiais que depois conversaram com o suspeito. Luciano apresentou um grande nervosismo e começou a entrar em contradições em suas respostas sobre o paradeiro da esposa. Inicialmente ele negou que teria feito algo com Vanda Júlio, mas logo confessou que matou e esposa e enterrou o corpo da vítima em uma área da fazenda a qual o casal morava. Com isso os policiais deram voz de prisão a Luciano Nunes e ele foi levado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

O ASSASSINATO

Na delegacia o suspeito contou como matou Vanda Borges. Ele disse que os dois brigaram na manhã da sexta feira (10) e que a vítima pegou uma faca para tentar se suicidar e que ele impediu que ela fizesse isso, mas na continuação da confissão,Luciano contou que pegou um corda de nylon e matou Vanda enforcada. Depois do crime, o suspeito colocou o corpo da vítima em sacos de nylon, como se fosse sacos de sal. Ele disse que fez isso para não levantar suspeitas para transportar Vanda Júlio até uma invernada próximo a um açude. A área escolhida pelo criminoso para enterrar o corpo fica na frente da fazenda onde o casal morava.

Para levar o corpo, Luciano utilizou um trator e com uma escavadeira manual ele fez um buraco de aproximadamente um metro e meio de profundidade e enterrou Vanda Júlio na posição sentada. Após enterrar o corpo da vítima ele jogou alguns galhos secos por cima.

O delegado da Polícia Civil de plantão, Fernando Casati juntamente com um perito e uma equipe da Rotai foram até a fazenda localizada a aproximadamente 97 quilometros de Três Lagoas. Luciano Nunes mostrou o local exato onde enterrou a esposa. Ele ainda deu detalhes de como praticou o crime.

Depois de aproximadamente 3 horas de escavação, o corpo de Vanda Júlio foi tirado do buraco e levado ao Instituto Médico Legal. A corda usada por Luciano para enforcar a vítima, ainda estava no pescoço de Vanda.

O delegado esclareceu que Luciano Nunes vai ser autuado em flagrante por ocultação de cadáver e o pedido de prisão preventiva do suspeito será feito a Justiça pelo delegado Ailton Pereira que assume o caso.

(Por Celso Daniel– Jornal do Povo)

