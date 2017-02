Homem morre após colidir veículo contra árvore na BR-060

Marcio da Silva Souza, de 36 anos, morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (10), após colidir seu veículo em uma árvore, na BR-060.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Souza seguia para a fazenda onde trabalhava e residia no momento do acidente. Ele seguia no sentido Camapuã/Paraíso das Águas em um Fiat Uno, quando acabou perdendo o controle do veículo e colidiu contra uma árvore.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, porém quando chegou ao local constatou que Souza não apresentava sinais vitais.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local registrando o acidente.

