Anne Kelli e Ronei Marcos são eleitos Miss e Mister Costa Rica 2017

Na noite deste sábado (11), o Espaço Conviver – Centro de Convivência do Idoso ‘Nosso Sonho’ – ficou pequeno para receber o público que compareceu para prestigiar os candidatos e candidatas ao concurso para a escolha da Miss e do Mister Costa Rica 2017. Conforme a organização, o evento reuniu mais de 500 pessoas e, mais de 500kg de alimentos não pericíveis, que serão doados para o Lar dos Idosos do município.

A faixa de Miss Costa Rica 2017, foi disputada por 11 candidatas, mas foi entregue para Anne Kelli Almeida. A mais nova Miss Costa Rica terá a incumbência de representar o município na disputa pela Miss Mato Grosso do Sul. O concurso regional, será realizado no dia 29 de abril em Costa Rica.

A disputa pela faixa do Mister Costa Rica 2017, foi entre 8 candidatos. O vencedor foi Ronei Marcos. No evento também foi realizado o concurso para Miss Infantil Costa Rica 2017. Está modalidade contou com 19 candidatas e, a vencedora foi Mariana Alcântara.

O presidente da ACIACRI – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica – divulgou uma nota de agradecimento em sua página do Facebook:

“Obrigado Costa Rica!!! Em nome da Aciacri Costa Rica, fizemos uma bela seletiva para o Miss MS 2017, mais de 500 pessoas presentes, mais de 500 kg de alimentos para o lar do idoso. É a ACIACRI fazendo sua parte para o desenvolvimento da nossa cidade parabéns a todos os participantes! Obrigado a todos facilitadores, patrocinadores, colegas da Aciacri, prefeitura e obrigado principalmente a população que participou, de forma especial agradeço as crianças, moças e rapazes que participaram do concurso. Não desistam de seus sonhos. Aprendemos muito no dia de ontem.”

O prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, marcou presença no evento, acompanhado pela primeira-dama e secretária municipal de assistência social, Aurea Frezarin Rosa. O prefeito também divulgou uma mensagem de agradecimento em sua página do Facebook:

“Ontem tivemos uma noite especial. Foram eleitos três personalidades da beleza, que representam o nosso município. Quero, de forma muito honrada, agradecer e parabenizar, os realizadores do evento, Warner Willon e a Associação Comercial, pelo brilhante concurso, junto aos parceiros.”

Em entrevista a nossa reportagem, o prefeito Waldeli, parabenizou todos os candidatos e candidatas do concurso. “Parabenizo a todos, pela coragem e determinação. De modo especial aos vencedores, aos demais, independente de qual seja o seu sonho, corra atrás, que irá conquistar”, na oportunidade desejou sorte a Miss Costa Rica, na disputa pela Miss MS. “A mais nova miss, que representa nosso povo, que Deus a ilumine, e sucesso na nova disputa”, finalizou.

O evento contou com a presença da Miss Brasil 2013, Jakelyne de Oliveira, da Miss MS 2016, Yara Volpe e da Miss Mundo Silvíria 2016, Thaís Araújo. O concurso foi uma realização de Warner Willon em parceria com a ACIACRI, com apoio do Governo Municipal por meio da Secretaria de Assistência Social.

Costa Rica em Foco

Comentários