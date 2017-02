SERC Empata em Campo Grande e mantem invencibilidade no estadual

A equipe da SERC conseguiu um bom resultado na capital morena, ao empatar om a equipe do Novo por 1×1.

A equipe de Chapadão do Sul, chegou a ficar na frente do marcador até aos 41 minutos do segundo tempo, quando defesa falhou e sofreu o empate.

O gol da SERC foi marcado por Clebinho, no início do segundo tempo. Em vantagem no marcador a equipe recuou deu espaço para o Novo, que durante mais de 30 minutos foi soberano no jogo e chegou ao empate aos 41 minutos da etapa final com Edi Costa.

Com esse resultado a equipe continua invicta no campeonato, está na segunda colocação do grupo com 5 pontos, que tem o Operário com 6 pontos.

No próximo domingo a equipe da SERC joga em seu estádio diante do Operário de Campo Grande.

