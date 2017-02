Mutirão da limpeza em Aporé alcançou os objetivos da administração municipal

O faxinão em Aporé teve início no último dia 6 de fevereiro e foi concluído ontem, dia 10. Segundo os profissionais de saúde, o feito apresentou um excelente resultado, sentimento de dever cumprido e felicidade pela união do trabalho em grupo que, acima de tudo e, principalmente, trará ótimos benefícios ao município e população.

O mutirão é extremamente importante e necessário, ajuda a controlar os focos e a eliminar os criadouros do mosquito Aedes Aegypti. Diminui, também, os casos de outras doenças. Além de deixar a cidade organizada, bonita e limpa.

Participaram da limpeza pública os Agentes de Combate a Endemias (ACE), a Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária em união com o Governo Municipal de Aporé e em parceria com a Secretaria de Saúde.

Agradecemos aos profissionais pela determinação, preocupação e dedicação.

Saúde em primeiro lugar!

Atenção, na próxima terça-feira, dia 14 de fevereiro, será realizada no município a 2a ação deste ano do ‘Goiás contra o Aedes, Aporé contra o Aedes’, com a visita dos agentes comunitários de saúde (ACS), Agentes de Combate as Endemias (ACE), Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Agentes de Saúde Pública da Regional Sudoeste 2 – Jataí/GO.

O objetivo desta ação é buscar a erradicação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus, febre chikungunya e febre amarela.

Todo mês, o Governo Municipal de Aporé, através da secretaria de Saúde e da Vigilância Epidemiológica, realizará este trabalho que será concluído com o Dia D, combate ao Aedes.

• Receba os agentes com respeito e atenção, eles estarão à disposição para orientação e eliminação dos possíveis criadouros do mosquito!

