Vice-prefeito Fernando representa Figueirão no congresso em Campo Grande

O vice-prefeito de Figueirão, Fernando Martins juntamente com a Secretária de Gestão e Desenvolvimento Karina Santos Barbosa e a Gerente de Controle Regulação e Auditoria Frasia Catarina participaram do encontro Município Transparente organizado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) realizado em Campo Grande.

O Congresso teve como objetivo de orientar sobre a correta aplicação dos recursos públicos federais, com temas como: fiscalização nos municípios, orçamento, licitações e contratos, prestação de contas, ouvidoria, transparência pública, Lei Anticorrupção e atuação do controle interno na Administração Pública. Foi apresentado também o Painel Municípios, ferramenta que consolida dados e avaliações do Ministério da Transparência para apoiar a gestão municipal, indicando informações específicas de cada localidade do país.

Comentários