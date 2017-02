Neste sábado acontece o 16º Dia de Campo da Uniggel Sementes

Neste sábado dia 11, a Uniggel Sementes vai realizar no município de Chapadão do Céu, o seu 16º dia de Campo.

O Dia de Campo, acontece à partir das 8h, na Fazenda Santa Maria em Chapadão do Céu/GO, será um dia de muito conhecimento que irá aos participantes aumento de produtividade com sustentabilidade, abordando temas sobre as mais novas tecnologias.

Haverá visitas aos campos de produção de sementes e na sequência palestra do Professor/Pesquisador José de Barros. O encerramento será com um almoço.

Comentários