Prefeito João Carlos nomeou novo diretor de trânsito

Na edição desta quinta-feira, 09, do Diário Oficial do Município, foi publicada a portaria de nomeação do novo diretor de trânsito de Chapadão do Sul.

O Prefeito João Carlos Krug definiu o nome de Rudinei de Arruda Filho para ocupar o cargo responsável por gerir as questões de trânsito do município.

Rudinei tem larga experiência no tema, pois já foi diretor da agência de trânsito do DETRAN-MS de Chapadão do Sul por 03 anos e meio.

Após a nomeação, o novo diretor do DEMUTRAN afirmou que está fazendo um levantamento das questões que necessitam mais atenção, ouvindo também a população para definir, junto com o Prefeito, quais as mudanças mais urgentes e as prioridades para os próximos meses.

*Assecom PMCS

