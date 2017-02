Mulher é assaltada em saída de banco com aposentadoria da mãe em Cassilândia

Uma mulher, com 54 anos de idade, foi assaltada na rua Manoel Tomas da Silva, no centro de Cassilândia, quando saía de banco com dinheiro da aposentadoria da mãe.

Segundo a vítima, o fato ocorreu na última terça-feira, após passar por dois bancos onde foi sacar a aposentadoria de sua mãe, ia de bicicleta pela rua quando foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta. Eles puxaram a bolsa da vítima com todos os pertences e fugiram em alta velocidade.

Os indivíduos aparentavam ser dois rapazes magros e morenos, sendo que um vestia camiseta branca e outro camiseta rosa ou salmão. A vítima estava em estado de choque e não conseguiu informar para a polícia que moto os autores estavam, nem a cor, apenas que era uma moto baixa.

Conforme relatos da vítima, teria sacado duas aposentadorias, uma no Banco do Brasil e outra no Banco Santander, e quando retornava para casa foi abordada pelos dois indivíduos. Dentro da bolsa tinha a quantia aproximada de R$ 2 mil, um celular preto, carteira preta contendo RG, CPF e cartões do Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica.

Hoje o Cassilândia Notícias foi informado que a Polícia Civil continua investigando.

