Ex-vereador é preso após ajudar ‘Taurus PCC’ a furtar gado de fazenda

Operação conjunta entre Polícia Civil de Água Clara, Inocência, Selvíria e SIG (Setor de Investigações Gerais) de Três Lagoas prendeu o ex-vereador Manoel Luiz Rezende, o caseiro Frankilano Lopes da Costa e Jocival de Carvalho. Os três atuaram com ‘Taurus PCC’ no furto de mais de R$ 100 mil em cabeças de gado de uma fazenda da região.

De acordo com informações da polícia, o furto aconteceu em uma fazenda de Água Clara, de onde foram levadas 85 vacas e 33 bezerros, totalizando mais de R$ 100 mil em prejuízo ao proprietário. O gado foi furtado no dia 14 de janeiro, no período noturno. Durante as investigações, os policiais identificaram o caseiro da fazenda, Frankilano, e um morador da cidade, Jocival, como participantes no furto.

Segundo o site Rádio Caçula, um dos possíveis mentores seria Elvis Vitor César da Rocha Gregório, o ‘Taurus PCC’, que está foragido. Contra ele há um mandado de prisão pelo homicídio de Otacílio Pereira de Oliveira, policial militar morto em 2013 em Três Lagoas. Já o ex-vereador de Selvíria, Manoel Luiz, teria sido contratado para dirigir os caminhões boiadeiros.

Ao todo foram lotados 5 caminhões com o gado. Manoel se apresentou na delegacia nesta quinta-feira (9) e preso mediante mandado de prisão. A polícia pede que, quem tiver informações do paradeiro de ‘Taurus PCC’, ligue e denuncia pelo 190 ou (67) 3929-1173.