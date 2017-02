Confira a Pauta da Sessão Ordinária da próxima segunda-feira

PAUTA PARA A 1136ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 13/02/2017 – SEGUNDA -FEIRA

ÀS 19h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Requerimento nº 02/2017 Vereador Vanderson Cardoso

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug com cópia a Secretária de Assistência Social, Maria das Dores Krug, solicitando informações quanto ao corte de verba pública a entidades.

Requerimento nº 03/2017 Professor Cícero

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário de Educação, Guerino Perius, solicitando informações sobre o critério usado para lotação dos professores contratados na rede municipal de ensino.

Indicação n. 25/2017 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos, Ivonor Zorzo, solicitando a construção de uma ciclovia com iluminação entre o Posto Novo Mato Grosso até o Posto Mirante do Sul, margeando a rodovia MS 306 e a Rua Brasil.

Indicação n. 26/2017 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia, ao Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja feito a recuperação de todo o asfalto degradado e em degradação de nossa cidade.

Indicação n. 27/2017 Vereador Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Estadual Márcio Fernandes a emenda Parlamentar Individual para a construção de um poço artesiano no Assentamento Aroeira, localizado no município de Chapadão do Sul.

Indicação n. 28/2017 Vereador Paulo Lupatini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação, Guerino Perius, solicitando a implantação de uma Creche na IACO Agrícola.

Indicação n.29/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja reformado com urgência, o parquinho, localizada no Bairro Esperança.

Indicação n. 30/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito João Carlos Krug, com copia ao Secretário de Obras e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja concretado os canais abertos das Avenidas Mato Grosso do Sul e Tocantins.

Indicação n. 31/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Saúde Dr. João Nunes, solicitando a possibilidade de abertura de plantão odontológico na USB.

Indicação n. 32/2017 Vereador Prof. Cícero

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação Guerino Perius, solicitando a Redução de carga horário dos servidores administrativos das escolas municipais de oito horas por dia para seis horas ininterruptas.

Indicação n. 33/2017 Vereador Prof. Cícero

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação Guerino Perius, solicitando Transporte escolar urbano bairro-escolas independente de idade ou rede escolar.

Indicação n. 34/2017 Vereador Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos Ivonor Zorzo, solicitando a pintura dos quebra molas da cidade.

Indicação n. 35/2017 Vereador Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Saúde Dr. João Nunes, solicitando as especialidades médica em Pediatria, Cardiologia, Neurologia, neuropediatria e otorrinolaringologia, para o nosso município.

Moção de Congratulação nº 01/2017 Vereador Elton Silva

O Vereador Elton Silva, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, aos Senhores Eduardo Santos Rodrigues, Edson da Mata Torres Filho, Eni Batista de Souza, Karine da Silva Neves, Nelson Otavio Hames Junior, Wanderlei Vaz da Costa Junior e Bruna Daniela Lopes Ariano, todos membros da Comissão de Avaliação e Controle do Contrato de Gestão, nos termos da Portaria n.482/2016.

Moção de Congratulação nº 02/2017 Vereador Elton Silva

O Vereador Elton Silva, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha, Moção de Aplauso ao Diretor Executivo Edson Borges estendendo-se a todos que trabalham e dirigem a Fundação Chapadão pelos seus 20 anos de fundação, criada unicamente com o objetivo de atender ao produtor rural.

Moção de Aplauso nº 03/2017 Vereador Elton Silva

O Vereador Elton Silva da Câmara Municipal de Chapadão do Sul que esta subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE APLAUSO, parabenizando o Delegado Dr. Danilo Mansur juntamente com o Policial Civil, Isaías Nascimento de Freitas, pela habilidade em que conduziram a ocorrência no dia em que prenderam os suspeitos pelo assassinato do jovem Ellian Sanches.

MENSAGEM DO EXECUTIVO

– Mensagem nº 005/2017. Projeto de Lei nº 05/2017. Executivo que: “Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, Relativo aos Débitos Fiscais de Pessoas Físicas e Jurídicas com o Fisco Municipal, e dá outras providências”

SECRETARIA DAS SESSÕES, 10 DE FEVEREIRO DE 2017.

Natália da Silva Leal Scheer,

Diretora de Departamento.

Comentários