Concurso de Miss e Mister Costa Rica será neste sábado (11), no Espaço Conviver

Com apoio do Governo Municipal por meio da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Turismo Meio Ambiente, Esporte e Cultura, o facilitador Warner Willon e a Aciacri – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica – MS realizam no sábado, 11 de fevereiro, a partir das 19 horas, no Espaço Conviver – Centro de Convivência do Idoso – “Nosso Sonho”, o Miss e Mister Costa Rica 2017. A entrada será 1 kg de alimento não perecível.

A seletiva além de eleger a Miss e o Mister, também irá coroar a representante mirim do município. “Costa Rica possui muitas belezas, e uma das mais importantes sem dúvidas, são os representantes que serão eleitos no sábado”, comentou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa que convida toda a população para prestigiar o evento.

“Atendendo a um pedido do prefeito não haverá jurados da cidade, todos os cinco serão convidados pela organização. Entre as atrações confirmadas para o evento temos a Miss Brasil 2013 Jakelyne de Oliveira, a Miss MS 2016 Yara Volpe e o Personal Style Rodrigo Gomes” explica o realizador do evento, Warner Willon.

No mês de abril, a vencedora disputará a coroa de Miss Mato Grosso do Sul com outras concorrentes do Estado, o evento também será realizado em Costa Rica.

Comentários