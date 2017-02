Cinco homens espancam até com tijolo vendedor de picolé e amigo

O vendedor de picolés Aparecido Jose Rodrigues, de 46 anos, e seu amigo Jhonathan Felipe Emerenciana, de 24 anos, foram brutalmente agredidos na madrugada desta sexta-feira (10), em uma residência do bairro Senhor Divino, em Coxim.

Segundo informações repassadas a nossa reportagem, os amigos estavam dormindo na casa de Rodrigues quando cinco homens armados com pedaços de madeira e tijolos invadiram o local e espancaram brutalmente os dois com socos, chutes, pauladas e tijoladas.

Uma vizinha, que não teve o nome divulgado, contou que escutou barulhos e gritos vindos da residência de Rodrigues e quando saiu de sua casa, para verificar o que estava acontecendo, flagrou os cinco homens correndo da residência com os pedaços de pau na mão.

A vizinha acionou o Corpo de Bombeiros que foi até o local e socorreu as vítimas. O vendedor de picolés ficou em estado grave, ele foi socorrido com um corte na cabeça, uma possível fratura na perna esquerda e um corte na perna direita.

Jhonathan sofreu possíveis fraturas no braço e perna esquerdos e hematomas no rosto. Eles foram encaminhados para o Pronto Socorro do Hospital Regional de Coxim.

O proprietário da residência contou a nossa reportagem que aluga a casa há pouco tempo para o vendedor de picolés, mas que já pediu para que ele desocupe e entregue o imóvel. Segundo o proprietário, o pedido foi devido a Rodrigues estar morando no local com mais dois homens.

Os autores entraram na residência pela porta dos fundos, que ficava apenas encostada, já que Rodrigues perdeu a chave. Uma equipe da Rádio Patrulha esteve no local registrando o caso.

Devido à gravidade dos ferimentos Rodrigues foi transferido para Campo Grande.

*Edição de Noticias

Comentários