Chapadão do Sul não possui casos de Febre Amarela, mas vacina está disponível nos postos de saúde

A Secretaria de Saúde confirmou que Chapadão do Sul não tem nenhum caso de febre amarela, e afirma que apesar da procura estar aumentando nos postos de saúde, as doses da vacina disponíveis para o município são suficientes para atender a população. Até agora, já foram aplicadas 513 doses, mas a vacina de febre amarela está no calendário vacinal das crianças, com isso grande parte da população já está vacinada.

O Ministério da Saúde atualizou a situação sobre a febre amarela no país. Até esta quinta-feira (09), foram confirmados 221 casos da doença. Ao todo, foram registrados 1.112 casos suspeitos, sendo que 802 permanecem em investigação e 89 foram descartados. Dos 171 óbitos notificados, 76 foram confirmados, 92 ainda são investigados e 3 foram descartados.

Qualquer dúvida, a população pode estar procurando o posto de saúde do seu bairro com a carteirinha de vacinação, onde será informada a necessidade de aplicação até mesmo de outras vacinas em atraso.

