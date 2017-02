AMPASUL fecha programação do 8º Circuito Tecnológico de Campo

Nos dias 22 e 23 de fevereiro próximos, a AMPASUL, Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão realiza o 8º Circuito Tecnológico de Campo, na região de Chapadão do Sul e de Costa Rica.

O Circuito Tecnológico de Campo foi criado pela AMPASUL, para levar informações relevantes sobre a cultura do algodão, aos cotonicultores, consultores, técnicos e gerentes de fazendas.

A época da realização é estratégica, pois são realizadas visitas a campo, em lavouras que utilizam alta tecnologia de produção do fio natural. Nos locais são realizadas palestras com renomados doutores da agronomia, com temas atuais da cotonicultura.

Os temas deste ano serão: Ciclo Fisiológico das Doenças no Algodoeiro, com Engenheiro Agrônomo Dr. Nelson Dias Suassuana e Sucessão ou Rotação de Culturas para Manejo da Nematoide, com o Engenheiro Agrônomo, Dr. Mário Massayuki Inomoto.

Serão dois dias, em dois momentos de muitas informações, começando na Fazenda Confiança, de José Ivair Mudinutti, em Chapadão do Sul, em seguida na Fazenda Indaiá, de Darci Agostinho Boff, no Pouso Frio e no segundo dia, com abertura na Fazenda Jardim das Oliveiras, de Walter Schlatter e em seguida, na Fazenda Conquista, de Renato Bürgel, ambas em Costa Rica.

Programe-se:

22 e 23 de fevereiro;

Das 6h30 às 12 horas;

Chapadão do Sul e Costa Rica.

Saída da sede da AMPASUL – Chapadão do Sul.

Fonte: AMPASUL

