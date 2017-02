Vice Governadora Rose Modesto esteve em Chapadão do Sul, vereadores acompanharam a visita

A Vice Governadora do Estado de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, esteve nesta terça-feira (07) em Chapadão do Sul para cumprir agenda na primeira Ação Socioeducativa do Programa Vale Renda no município, na oportunidade, participou de várias reuniões na cidade.

No aeroporto Júlio Alves Martins, Rose foi recepcionada pelo prefeito João Carlos Krug, juntamente com a primeira dama e Secretária de Assistencia Social, Maria das Dores Zocal Krug e com os vereadores Alline Tontini e Paulo Lupatini, além de várias autoridades locais e Secretários Municipais.

Ainda pela manhã a vice governadora participou de uma reunião na prefeitura com o Prefeito Municipal e com os Vereadores Alline Tontini e Paulo Lupatini, na oportunidades foram discutidos vários assuntos referentes ao município, onde os vereadores cobraram melhorias no asfalto da MS 306, que embora tenha passado pela operação tapa buracos recentemente, já apresenta desgaste na pavimentação.

Rose participou ainda de uma reunião no quartel do corpo de bombeiros e seguiu para um almoço com lideranças políticas e autoridades locais.

Cumpriu agenda na Escola Estadual Jorge Amado na 1ª Ação Socioeducativa do Programa Vale Renda, com a presença de várias autoridades, inclusive o Vice Prefeito João Buzoli, o Presidente da Câmara Alírio José Bacca e os vereadores Alline Tontini, Anderson Abreu e Vanderson Cardoso.

O Programa Vale renda atualmente atende 98 famílias em Chapadão do Sul, que recebem um benefício no valor de R$ 170,00 que são depositados em um cartão e, que os beneficiários podem utilizar como complemento na renda familiar.

Durante o evento, a beneficiária Lidiane Peres fez a devolução do seu cartão benefício, que segundo ela foi muito importante em sua vida, recentemente abriu seu próprio negócio que vem prosperando bastante. Creditou ao Vale Renda seu sucesso pois afirmou que já passou muitas necessidades e que graças ao programa pôde sustentar sua família.

A vice Governadora frisou da importância do programa em casos de sucesso como o de Lidiane, uma vez que esta é a função do programa, dar uma sustentação as famílias, para que posteriormente possam andar “com as próprias pernas”.

