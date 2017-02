Vereadores apostam na competência dos servidores da saúde

No último dia 25 de janeiro, o Prefeito Municipal João Carlos Krug, rescindiu o contrato com a AHBB, O.S. responsável pela gestão da saúde de Chapadão do Sul. Muita expectativa gira em torno desta nova etapa da saúde que retorna ao município com a finalidade de ter sua realidade transformada, mas para os vereadores a esperança são os servidores que muito bem conhecem a realidade e a operacionalização do hospital e dos setores da saúde de Chapadão do Sul.

Durante as reuniões com o executivo, em que foi sugerida a possibilidade da rescisão contratual com a OS, os vereadores sempre deixaram claro que acreditam no potencial de trabalho dos servidores da saúde, segundo eles, há servidores que já desempenham suas funções há mais de vinte anos e que conhecem como ninguém os processos a serem realizados.

Com a retomada da gestão da saúde, o Prefeito Municipal será o responsável por promover uma gestão eficiente e de excelencia na saúde de Chapadão do Sul e os servidores serão os principais agentes na transformação do quadro em que se encontra a saúde do município, situações como falta de ambulâncias, falta de medicamentos e falta de condições necessárias para o bom desempenho de suas funções deverão ser apontamentos dos servidores para que a situação seja revertida.

Para os vereadores, este é o momento em que todas as fichas estão sendo apostadas na competência e na capacidade dos servidores e que é o momento de todos se unirem em prol de um mesmo objetivo: a melhoria imediata na saúde de Chapadão do Sul.

