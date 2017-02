Sindicato Rural de Chapadão do Sul leva demandas à Sefaz

O Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, por intermédio do presidente da entidade, Mauricio Saito, intermediou uma reunião entre o Sindicato Rural de Chapadão do Sul e a Secretaria de Estado de Fazenda de MS. O encontro que aconteceu nesta quarta-feira (08), teve como objetivo apresentar demandas de produtores rurais do município ao governo do estado.

O presidente do sindicato rural, Lauri Dalbosco, entregou nas mãos do secretário Marcio Monteiro, um estudo técnico realizado na região que serve como base para suas solicitações. Uma delas é que os armazéns sul-mato-grossenses possam receber produtos de outros estados, bem como, a possibilidade do produtor rural depositar sua produção em propriedades localizadas em outras unidades federativas.

O preço de pauta do feijão e do milho esteve entre os assuntos conversados na reunião. “A diferença entre o preço de pauta e o praticado no mercado estava muito distante”, complementa Dalbosco.

O secretário Marcio Monteiro fez o compromisso de atender as demandas apresentadas e também confirmou a presença de técnicos da Sefaz em Chapadão do Sul para orientar os escritórios de contabilidade quanto aos procedimentos no sistema da nota fiscal eletrônica.

Além destas demandas, foi realizado um pedido para a retirada da obrigatoriedade de realizar operações tributadas nas mesmas quantidades exportadas, a chamada ‘paridade de exportação’.

“O setor produtivo entende que para haver uma maior competitividade há necessidade de um ambiente equivalente entre os estados produtores”, ressalta Mauricio Saito.