Secretário de Segurança Participou de cerimônia de entrega de motos, veículos e armamento em Chapadão do Sul

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, ao lado dos prefeitos, João Carlos Krug, Ivan Pereira, Waldeli dos Santos, entregou 11 novas (motos e viaturas), 93 coletes e 10 armas longas, para os municípios de Chapadão do Sul, Costa Rica, Camapuã, Figueirão e Paraíso das Águas, que beneficiarão a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A solenidade foi realizada na manhã desta quinta-feira, na Praça de Eventos, em Chapadão do Sul.

Ao todo são mais de R$ 565,6 mil aplicados na aquisição dos veículos, equipamentos e armamentos que integram o programa “MS Mais Seguro”, lançado em junho do ano passado pelo Governo do Estado para equipar reestruturar todas as forças e instituições da segurança pública de Mato Grosso do Sul.

Das viaturas que foram entregues pelo secretário José Carlos Barbosa, três ficarão em Chapadão do Sul (2 motos 660 cilindradas e 1 Palio Weekend), Costa Rica recebeu duas viaturas (1 moto 250 cilindradas e 1 Palio Weekend), a cidade de Camapuã foi contemplada com 2 motos (sendo umas 660 cilindradas e outra 250 cilindradas), já os municípios de Figueirão e Paraíso das Águas receberão ambos uma motocicleta 250 cilindradas. Os veículos serão utilizados para intensificar o policiamento dos cinco municípios.

VEJA GALERIA DE FOTOS

Já o Corpo de Bombeiros recebeu 1 viatura auto salvamento, que deverá auxiliar os trabalhos secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, afirmou que o programa “MS Mais Seguro” que está em sua terceira etapa já garantiu mais de R$ 32,1 milhões de investimentos para a segurança pública de Mato Grosso do Sul. Somando as três etapas até agora foram entregues 306 viaturas (189 duas rodas e 117 quatro rodas), 555 armas, 903.258 munições e 5.925 equipamentos de proteção pessoal, além de R$ 10 milhões que foram destinados para reformas dos prédios das instituições ligadas à secretaria, por meio do projeto “Mãos que Constroem”, que utiliza a mão de obra prisional.

Considerado o maior pacote de investimentos da história da Segurança Pública do Estado, somente com o “MS Mais Seguro” os recursos aplicados chegarão a R$ 109,6 milhões. As próximas etapas do programa, a partir de março de 2017, colocarão nas ruas da Capital e interior mais 395 viaturas, entre camionetas, ônibus e motos, que estão em processo de licitação, totalizando R$ 67,6 milhões.

Comentários