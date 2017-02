Prefeitura de Chapadão do Céu publica Processo Seletivo para Agente de Combate às Endemias

Foi publicado no dia 8 de fevereiro, pelo Prefeito Rogério Graxa, o edital de nº 002/2017, referente ao Processo de Seleção Pública para Agente de Combate às endemias.

As inscrições deverão ser realizadas no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu, localizado na Avenida Ema, Q. 51, S/N, Centro, no período de 13/02/2017 até o dia 06/03/2017.

O Processo de Seleção Pública para os cargos de que trata este Edital terá 02 (duas) etapas de provas:

a) 1ªEtapa – Prova objetiva (caráter eliminatório e classificatório);

b) 2ªEtapa – Curso Introdutório Inicial (caráter eliminatório e classificatório);

O piso salarial profissional é de R$ 1.255, 65 (mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Estão disponíveis 5 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, que será chamado de acordo com a necessidade do município.

Acesse o edital para saber mais detalhes desta oportunidade.

Assecom PMCC

