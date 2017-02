Prefeito Waldeli participa em Chapadão do Sul da solenidade de duas viaturas para Costa Rica

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa acompanhado do secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Simey Garcia Barbosa, e do presidente do Conseg – Conselho de Segurança – de Costa Rica – MS José Alcides Simplício, participaram na manhã desta quinta-feira, em Chapadão do Sul – MS, da solenidade promovida pelo Governo do Estado para entrega de novas viaturas, coletes e armas de cano longo para a PM – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de cidades da região norte.

A solenidade que foi realizada na Praça de Eventos de Chapadão do Sul e contou com a presença do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa “Barbosinha”.

Costa Rica foi contemplada com duas viaturas, sendo uma motocicleta e um veículo Pálio Weekend. “Sem dúvidas esse reforço policial que recebemos hoje é de grande importância para a manutenção da segurança dos cidadãos da nossa cidade”, declarou o prefeito que complementou afirmando que “esses novos veículos serão bem recebidos pelos valorosos policiais militares do município que tanto zelam pela tranquilidade e segurança dos moradores da nossa cidade”, concluiu o Chefe do Executivo ao agradecer o Governo do Estado e o secretário Barbosinha.

Ao todo foram entregues 11 viaturas, 93 coletes e 10 armas de cano longo para a PM e Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul, Costa Rica, Camapuã, Figueirão e Paraíso das Águas, somando mais de R$ 565,6 mil usados para adquirir veículos, equipamentos e armamentos que integram o programa MS Mais Seguro.