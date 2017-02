Paraíso das Aguas é o 1º no estado e 25º município do Brasil de Governança Municipal

Foi publicado o ranking nacional dos municípios brasileiros feito pelo Conselho Federal de Administração (CFA) e da Câmara de Gestão Pública (CGP). Lançado no início do ano.

O Município de Paraíso das Águas, ficou em 1º Lugar no estado de Mato Grosso do Sul e na 25ª Posição a nível Nacional, entre os 30 selecionados.

O Prefeito Ivan Xixi, comentou que é um orgulho, para um município de apenas 04 anos de emancipação, figurar entre os 30 melhores do Brasil. Tudo isso é o reflexo de nossa administração séria, aplicando os recursos de forma correta e acima de tudo de uma equipe de governo, que tem o compromisso de trabalhar em benefício da comunidade.

O Índice CFA de Governança Municipal – IGM-CFA consiste em uma métrica da governança pública nos municípios brasileiros a partir de três dimensões: Gastos e Finanças Públicas; Qualidade da Gestão; e Desempenho.

Foi elaborado a partir de dados secundários, e considera áreas como saúde, educação, planejamento urbano, articulação institucional, gestão fiscal, habitação, recursos humanos e outras.

A partir da construção de extenso banco de dados municipais, que foram extraídos de fontes secundárias de bases públicas como STN, IBGE e PNUD, realizou-se priorização de indicadores e variáveis, e em seguida, por meio de tratamento estatístico, foi possível gerar um resultado para cada dimensão e para o Índice. Assim como boa parte de suas fontes, o IGM será atualizado anualmente.

Nesse sentido, o Índice CFA de Governança Municipal se destaca e se diferencia de todos os demais índices já utilizados no contexto brasileiro para mensuração da performance municipal uma vez que contempla uma visão mais ampliada sobre as dimensões da governança pública, e em especial, sobre a relação entre a dimensões fiscal, gestão e desempenho.

Os resultados do Índice apresentaram uma nota para mais de 3.300 municípios, uma abrangência relevante que considera cerca de 60% do total de municípios brasileiros. Quanto às dimensões, ainda mais municípios podem ser analisados visto que para Gastos temos 4.635 resultados, para Gestão 4.348, e para Desempenho 4.986.

De modo geral, os resultados apresentaram um Brasil dividido, onde a maioria dos municípios com melhores resultados se concentra nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com relação às regiões brasileiras, percebe-se que as melhores práticas estão na região Sul, Sudeste e parte da Centro Oeste.

