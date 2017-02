Chapadão do sul recebeu viaturas para a Polícia Militar

Na manhã de hoje (09), foram entregues para a Polícia Militar de Chapadão do Sul, três viaturas, sendo um carro e duas motos, e também um veículo para o Corpo de Bombeiros. Além das viaturas foram entregues coletes balísticos e armas de fogo de longo alcance.

O Secretário de Segurança pública do Estado de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, esteve presente na cerimônia de entrega e falou das dificuldades que o país tem enfrentado quando se fala em segurança pública, mas que apesar da crise econômica que estamos passando, o estado tem se esforçado para melhorar a estrutura das Polícias do Estado.

Disse ainda que a reforma das selas da Delegacia de Polícia Civil já está na Agesul (Agencia Estadual de Gestão de Empreendimentos) para que sejam feitos os reparos necessários.

O prefeito João Carlos Krug, aproveitando a oportunidade, pediu ao Secretário de Segurança o aumento do efetivo da Polícia, agradeceu os equipamentos recebidos e citou os últimos acontecimentos que deixaram a população com medo, ressaltou que Chapadão do Sul não é uma cidade violenta, mas existem casos pontuais, são jovens conhecidos no Munícipio e que não teriam motivos para realização de crimes como estes, mas espero que isso seja um marco na região e que a partir desse momento não ocorram mais casos assim.

Também estiveram presentes os Prefeitos Ivan Xixi de Paraíso das Águas, Waldeli Rosa de Costa Rica, além dos Vereadores de Chapadão do Sul, o Presidente da Câmara, Alírio Bacca, Toninho Asssunção, Alline Tontini, Paulo Lupatini, Elton Silva, Vanderson Cardoso, Anderson Abreu, Mika e o Professor Cicero.

Os Secretários Municipais também marcaram presença: Guilherme Diniz (Governo), Dinho (Administração), Guerino Perius (Educação), Itamar Mariani (Finanças), Maria das Dores (Assistência Social) e Wander Viegas (Cultura e Esporte).

assecom

