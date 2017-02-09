Assistência Social divulga lista de beneficiários do Programa Bolsa Família

Cumprindo a lei que criou o Programa Bolsa Família (Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, art. 13) a Secretaria de Assistência Social divulgou a lista dos beneficiários, tornando de conhecimento público.
A relação dos beneficiários também pode ser acessada no site da Caixa Econômica Federal, pelo link consulta pública do Programa Bolsa Família: https://www.beneficiossociais.caixa.gov.br/consulta/beneficio/04.01.00-00_00.asp
A lista também está dispónível no portal oficial da Prefeitura, no link de Acesso Rápido.
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TITULAR
|ADEILDA COSTA SILVA DA FONSECA
|ADENANCIR JACINTO DA COSTA
|ADRIANA MARIA DA SILVA
|ADRIANA TAVARES DA SILVA
|ADRIELE FERNANDA DE MATOS
|ALAIS CRISTINA DE SOUZA
|ALANY LEILIANE SANTOS
|ALESSANDRA BERTULINO DOS SANTOS
|ALESSANDRA CABRAL DOS SANTOS
|ALESSANDRA LOPES DA SILVA
|ALESSANDRA ROSA DOS SANTOS
|ALEXANDRA APARECIDA VIANA DE BRANCO
|ALINE APARECIDA DA SILVA
|ALINE CONCEICAO SILVA
|ALINE MARIA DA SILVA
|ALINE SILVA DE OLIVEIRA
|ALINE TIMOTEO PEIXOTO
|ALUCELIA TORRES SALAZAR
|ALZIRA BATISTA
|AMANDA NASCIMENTO DA SILVA
|AMANDA PATRICIA DA CONCEICAO SANTOS
|ANA CAROLINA ROSA DOS SANTOS
|ANA CELIA ALTIERI SANTANA
|ANA CRISTINA ARAUJO DA SILVA
|ANA CRISTINA DOS REIS DA SILVA
|ANA GLAUCIA RODRIGUES DA SILVA
|ANA MARIA ROMUALDO GUIMARAES
|ANA PAULA ANDRADE
|ANA PAULA DAS NEVES SOUZA
|ANA PAULA MENDES FELIX
|ANA PAULA PEREIRA DE JESUS DE SOUZA
|ANA PAULA SILVA CARVALHO
|ANALIA BATISTA DE MACEDO
|ANAZIL DOS SANTOS
|ANDELUCIA MARIA MASSAI DE SOUZA
|ANDREA DE LIMA PESSOA
|ANDREA MARIA VIEIRA DE SOUZA
|ANDREA NASCIMENTO DOS SANTOS
|ANDREA REGINA DA SILVA
|ANDRECIA CRISTINA CORTEZ SILVA
|ANDREIA BATISTA DOS SANTOS
|ANDREIA MENDES DA SILVA
|ANDRESSA CAROLINNE DE LIMA SILVA
|ANTONIA DE SOUSA GOMES DA SILVA
|ANTONIA NAPOLEANA NARCISO QUEIROZ
|ANTONIA NETA DOS SANTOS CRUZ
|ANTONIO GONCALVES PEREIRA
|ANZINATA MARIA DA SILVA
|APARECIDA BISPO
|APARECIDA JOSE CANUTO
|ARIANE GUEDES DA SILVA
|ARLETE DOS SANTOS
|ARTENIZA BATISTA DOS SANTOS
|BEATRIZ DA SILVA MACHADO
|BEIBIANE DA SILVA NEPOMUCENO
|BENEDITO CANDIDO DA SILVA
|BENEDITO CURTO
|BENTO VERA NETO
|BERNADETE SIPRIANI FALCAO
|BIANCA KUHN
|BIANCA LETICIA APARECIDA DA SILVA
|BRENDA IARA RODRIGUES ALEXANDRE
|BRENDA NATALI DA SILVA
|BRUNA EDUARDA DA SILVA
|CAMILA DE SOUZA PEREIRA
|CARLA MICHELE DA CUNHA
|CAROLINA KELLI FELISBINA LIMA DE SOUZA
|CASSIA HONORIA RIBEIRO
|CASSIA OLIVEIRA DE ASSIS
|CASSIANA DA ROSA CARDOSO
|CECILIA VIEIRA DE CARVALHO
|CELIA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS
|CELINA ALVES DE OLIVEIRA
|CELINA FERNANDES DE SOUZA
|CELMA SOUZA DE ALMEIDA
|CIBELE REIS BARROS
|CICERA APARECIDA DA SILVA
|CICERA FABRICIA GONCALVES DE OLIVEIRA
|CICERO ALEXANDRE DE LIMA SILVA
|CIELMA PEREIRA DE FREITAS
|CINTIA APARECIDA OLIVEIRA
|CLARICE ALVES GOMES
|CLAUDIA SILVA GOES
|CLAUDICEIA MARIA DA SOLIDADE
|CLEICIENI DUTRA SOUZA
|CLEIDE MARIA GOMES
|CLEIDE SOARES MACIEL
|CLEONICE GONCALVES DA COSTA
|CLEONICE OLIVEIRA DOS SANTOS
|CLEONICE SIMOES DOS SANTOS
|CLEONILDA GOMES DE SOUSA
|CLEOZANE ALVES TORRES
|CLEUDENIR PEREIRA DA SILVA VIVIAN
|CLEUZA DE SOUZA FERREIRA
|CLEVIA MARIA DA SILVA
|CONCEICAO APARECIDA RODRIGUES
|CRISCIA OLIVEIRA DOS SANTOS
|CRISTIANE FERREIRA DE ARAUJO
|CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS
|CRISTIANE JARDIM LOUREIRO
|CRISTINA SILVA GONCALVES
|CRISTYANE DA SILVA MORAIS
|DAIANA BATISTA DA CONCEICAO
|DAIANA BRAGA JACOBOSKI
|DANIELA APARECIDA BATISTA
|DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA
|DANIELLA SERAFIM DE QUEIROZ
|DANUBIA TORRES DE PINHO
|DAYANE MARIA DOS SANTOS
|DEBORA LIMA DOS SANTOS
|DELMINDA FELISBINO PEREIRA
|DENILMA BARROS DA SILVA
|DENILSA LEMES
|DERLY ELOY ANDRADE LIMA
|DORIANE MARIA DA SILVA BARROS
|DRAILTON JOAO DA SILVA
|EDILENE MARIA DOS SANTOS
|EDILENE NUNES FIDELES
|EDILIA GERALDA ALVES
|EDILMA FERREIRA DA SILVA
|EDILSON COSMO DA SILVA
|EDIVANIA SANTOS DA SILVA
|EDJANE NOGUEIRA ALVES
|EDMEIA LUCIANA DE OLIVEIRA
|EDVANIA MARIA DA CONCEICAO
|EGIDIO JOAQUIM SILVA
|ELAINE APARECIDA DA ROCHA
|ELAINE MARIA DA SILVA
|ELAINE MARIA DE SOUZA
|ELANE DOS SANTOS SILVA
|ELENA ALVES DE SOUZA
|ELENICE DA SILVA SANTOS
|ELENILDA CICERA DE SOUSA
|ELIANE MARIA GUERRA LIMA
|ELIANE MARQUES
|ELIANE NASCIMENTO CABREIRA
|ELIANE TAVARES DE SOUZA
|ELIANE XAVIER DA SILVA
|ELIELMA DA SILVA
|ELIELMA ZANARIO DA SILVA
|ELINEUMA SILVA BEZERRA
|ELISA RAQUEL FERREIRA
|ELISABETE DE ASSIS SILVA
|ELISANGELA AGUILERA MARTINS
|ELISANGELA MARIA DA SILVA
|ELISIA TEIXEIRA DOS SANTOS
|ELISIANE DOS SANTOS PINHEIRO
|ELIZA ALVES PINHEIRO
|ELIZANGELA LIMA NASCIMENTO
|ELIZANNE SOUSA DA SILVA
|EMANUELE SEVERO DE OLIVEIRA
|EMILE RAIANE APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA
|ERICA RIBEIRO BARBOSA
|ERICA SALINAS PONTES
|EUDES MEDEIROS DA CRUZ
|EUNICE OLIVEIRA DE SOUZA
|EVANDRA DE JESUS MARECO DE OLIVEIRA
|EVANGELINA BARBOSA DA SILVA
|EVELIN THAIS DOS SANTOS
|FABIANA APARECIDA SALAZAR DOS SANTOS
|FABIANA FERREIRA SOUZA
|FABIANA KARINA BASILIO
|FABIANA MARIA GOIS
|FABIELI GRASSI HATTGE
|FERNANDA PACHU DA SILVA
|FERNANDA PINTO DA LUZ
|FLAVIA BARBOSA SANTOS
|FLORISA RODRIGUES TEIXEIRA
|FRANCIANE APARECIDA FERREIRA
|FRANCIANE MEDEIROS DA SILVA
|FRANCIELE MARIA DA SILVA
|FRANCIENE CANDIDA DA SILVA
|FRANCINE APARECIDA FERREIRA
|FRANCINEIDE SILVA FALCAO
|FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
|FRANCISCA VAZ REIS DA SILVA
|FRANCISCO BARBOSA DA COSTA GOMES
|GEANE VIEIRA GONCALVES
|GEILSA FERREIRA DE ANDRADE
|GENOVEVA TAVARES DA SILVA
|GILMAR DE OLIVEIRA
|GILZA DOS SANTOS
|GILZELIA BATISTA DOS SANTOS
|GIRLEIDE DA COSTA GOMES ALVES
|GISLAINE LIMA DE JESUS
|GISLENE DA CRUZ DUARTE
|GLEICIMARA MAIA DOS ANJOS
|GRACIELE SILVA DE SOUZA
|GRACIELI JOANA ALMEIDA
|HERBE DE PAULO PERES
|IANY THAMYRES CASTRO SILVA
|IDALIA MARIA DE JESUS
|ILMA SALES CASSIANO
|INES EVANGELISTA FREIRE
|IONE ALVES BORGES
|IRACEMA MARIA DA CONCEICAO
|IRANEIDE AZEVEDO LOURENCO
|IRANI PEREIRA CASTILHO MANCINE
|IVANETE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
|IVANI PEREIRA NEVES FERREIRA
|IVANIDE BARBOSA DA SILVA
|IVANILDA GOMES
|IVANIR NUNES DE OLIVEIRA
|IZABEL ROSANGELA WALTERSDOLF
|JACIELMA DA SILVA
|JAELSA MARIA DOS SANTOS SILVA
|JAILSA SAMARA DOS SANTOS
|JAILSON DEODATO DE ALMEIDA
|JAILZA RAMAO
|JALDINETE TAVARES DA SILVA
|JANE DE MORAES FERNANDES
|JANE EUGENIO DA SILVA
|JANECLEA LOURENCO DOS SANTOS
|JANESLEIDE DA CONCEICAO SANTOS
|JANIELI DA SILVA SANTOS
|JAQUELINE FERREIRA DIAS
|JAQUELINE MARIA DA SILVA
|JESSICA CABRAL DIAS
|JESSICA FERREIRA TAVARES
|JESSYCA REIS RESENDE
|JOANA D ARC DA SILVA ALVES
|JOELMA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA
|JOICE LARINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|JOSE CLAUDEVAN SANTOS DA SILVA
|JOSE LEMES DA SILVA
|JOSEFA LEONCIO DA SILVA
|JOSEFA MARIA DA SILVA ALVES
|JOSEFA SIDNEIA ROSE DA SILVA
|JOSEFINA MARIA DA CONCEICAO
|JOSELMA BISPO NASCIMENTO
|JOSIANE CAMPOS DIAS
|JOSILAINE SOARES VITOR
|JOSILENE ARAUJO DA SILVA
|JOSINALDO GOMES DA PENHA
|JOZIANA DO CARMO MONTEIRO
|JUCIARA DE JESUS OLIVEIRA
|JULIANA DA CRUZ DOS SANTOS
|JULIANA DE FATIMA NICOLI
|JULIANA DE FATIMA SOUZA
|JULIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA
|JULIANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA
|JULIANA SANTOS DO AMARAL
|KARINA SUELY DE OLIVEIRA
|KATCIMEIRE GARCIA DE SOUZA MOURA
|KATIANA APARECIDA DE MOURA CRISTALDO
|KATIUSCIA APARECIDA SILVA PAULA
|KEILA ROSA DA COSTA
|KELIANE FACANHA DOS SANTOS
|KELLY SANCHES DA SILVA DIAS
|KIMBERLY WINNY MARCAL SARAVY
|LAIANE LEANDRO SILVA
|LAIANI ALVES CUSTODIO
|LAIDE ALEIXO
|LAUDECI DO NASCIMENTO
|LAURA CRUZ PRATES
|LAURIANNY AMARAL NUNES
|LEANDRA DOS SANTOS SILVA
|LEIA REGES DE MOURA
|LEILA DAIANE TONHAO
|LEILA GRIMAL DA SILVA
|LENILDA JESUS DOS SANTOS
|LENIR ALVES DE SOUZA
|LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA
|LESSIANE APARECIDA DOS SANTOS
|LETICIA NERES CARDOSO
|LIDIANE FERREIRA MOTA
|LIDJANE DA CONCEICAO SILVA
|LINDINALVA TEIXEIRA JORGE
|LOZIANE MARQUES DE MORAES
|LUANA INEZ BRAGA
|LUANA SILVA PEREIRA
|LUCELIA MODESTO
|LUCELIA REGINA ROCHA DE MATOS
|LUCIA MARCIA RODRIGUES
|LUCILENE DIAS MORAIS
|LUCIMEIRE BORGES DA SILVA
|LUCIMONICA PETINELLI DE SOUSA
|LUCINEIDE NASCIMENTO DELMIRO
|LUCIO TEODORO MOREIRA
|LUCIVANIA MARIA DA SILVA
|LUIZ PEREIRA DE SOUZA FILHO
|LUZIA RAMOS VIEIRA
|LUZIANA CELESTINO DA SILVA
|LUZIENE SILVA PEREIRA
|MACILENE DE ASSIS
|MAIARA MARTINS FERREIRA DE JESUS
|MAISA MARIA DA SILVA
|MAKSAILA PEREIRA DA SILVA
|MARA SUZANA DAROS DE SOUZA
|MARCIA CRISTINA PINTO ALEIXO
|MARCIA REGINA LIMA SOUZA
|MARCIANA BARBOSA VITOR
|MARCIELA FERREIRA DOS SANTOS
|MARGARET PADILHA
|MARIA ABADIA NUNES DE OLIVEIRA
|MARIA ANDREIA DA SILVA
|MARIA ANTONIA DE SOUSA DA SILVA
|MARIA APARECIDA ALVES SOARES
|MARIA APARECIDA CORREA DOS SANTOS
|MARIA APARECIDA DA SILVA
|MARIA APARECIDA DA SILVA
|MARIA APARECIDA DANTAS DA MASCENA
|MARIA APARECIDA DE LIMA FARIA
|MARIA APARECIDA SILVA NASCIMENTO
|MARIA ARCANJA SILVA MOURA
|MARIA AUXILIADORA GARCIA ROSA
|MARIA BENEDITA LIMA DA SILVA
|MARIA BETANIA DA SILVA
|MARIA CICERA DA SILVA
|MARIA CLEIDE DA SILVA
|MARIA CRISTIANE BARBOSA DA SILVA
|MARIA DA CONCEICAO FAGUNDES DA SILVA
|MARIA DA PIEDADE DA SILVA SANTOS
|MARIA DARLENE DA CONCEICAO SANTOS
|MARIA DAS DORES XAVIER
|MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS
|MARIA DAYANE DA SILVA
|MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
|MARIA DO SOCORRO BARBOSA
|MARIA DO SOCORRO SANTOS DA CUNHA
|MARIA DONIZETE MENDES
|MARIA ELIZANGELA DE ARAUJO
|MARIA FABRICIA SILVA ROCHA
|MARIA FRANCIANA VIEIRA DOS SANTOS
|MARIA FRANCIELE DE SOUZA
|MARIA GERALDINA MARQUE DA SILVA
|MARIA GIVONEIDE MARTINS DE SOUZA
|MARIA HELENA ALVES DAVALO
|MARIA IRACEMA LEDESMA
|MARIA IZILIA CLARA LEMES
|MARIA JOSE CELESTINO DA SILVA
|MARIA JOSE DA CONCEICAO RIBEIRO
|MARIA JOSE DA SILVA
|MARIA JOSE DA SILVA
|MARIA JOSE DA SILVA LIRA
|MARIA JOSE LEMES
|MARIA LEIA TORRES DE AQUINO
|MARIA LUCIA DA CONCEICAO SANTOS
|MARIA LUCIA DE SOUZA GOMES
|MARIA MADALENA COELHO DA SILVA
|MARIA NATALIA FERNANDES DA SILVA
|MARIA PEDROSA DE SOUZA
|MARIA ROSARIA FLORENCIO DA SILVA
|MARIA SANDRA SILVA DE SOUZA
|MARIA SONIA SEVERO DE ALMEIDA
|MARIA TECILIA MACHADO
|MARIA VERIDIANA BANDIEIRA
|MARIA ZILDA MARQUES DOS SANTOS
|MARIANA BRAZ DOS SANTOS
|MARIELLY CARLA MOREIRA SIGNORI
|MARILENE SILVA DE ANDRADE
|MARILI DOS SANTOS DE AQUINO
|MARILIA MAGALI CRUZ SANTOS
|MARILUCE ROSA DOS SANTOS
|MARILUCY ALVES DE ANDRADE
|MARILZA GOMES BARBOSA
|MARINILDE REIS SILVA DOS SANTOS
|MARIZALVA ALVES CAVALCANTE
|MARIZETE BARBOSA DA SILVA
|MARLEIDE FRANCISCA DA SILVA MORAES
|MARLENE BORGES MENINO
|MARLENE MARIA DA SILVA
|MARLI TERESINHA SERETA MELLO
|MARTA FERRAREZI SASSA
|MAYARA BORGES DOS SANTOS
|MAYARA SOUZA ROMERO
|MAYKELLE FERREIRA DE OLIVEIRA
|MEIRYDIANA FLORENCIO DE VARGAS
|MICHELE CAROLINA SOARES DE ARAUJO
|MICHIELE XIMENES COTOCIO
|MICIRLANE PEREIRA XAVIER
|MIGUEL ALVES MACHADO
|NAILZA BISPO DA SILVA
|NANCY PARABA SALVATIERRA
|NATALIA DE SOUZA BARROS
|NATHIELY LEMES SOBRINHO
|NAYARA CANDIDO PEREIRA
|NEIDE CAVICHIONE
|NESMAR JOSE DE MACEDO
|NEUSIMAR ALVES FERMIANO
|NILDA MARIA ALVES
|ODETE APARECIDA DE OLIVEIRA
|ORLANDINA ALVES COIMBRA
|OSMAR COELHO BARBOSA
|OZINEI ALVES SOBRINHO
|PAOLA BORGES DE MORAES
|PATRICIA APARECIDA DA SILVA
|PATRICIA DIONE CANDIDO BENTO BRITO
|PATRICIA PINTO DA SILVA
|PATRICIA SILVA BARRINHA
|PAULA FLORES
|PAULA MICHELE BALDO
|PAULO CEZAR DE OLIVEIRA
|PEDRINA SILVA
|PEDRO ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS
|PRESCILA DE ARAUJO FERREIRA
|PRISCILA CUSTODIO DA SILVA
|RAIMUNDA MARIA DA SILVA
|RAISA SILVA PEREIRA
|RAQUEL DA SILVA MAGALHAES
|RAQUEL DE PAULA FERREIRA
|RAQUEL FELIX DA SILVA
|RAYANE TIMOTEO PEIXOTO DA SILVA
|RAYRA DOS SANTOS LOPES
|REGINA PEREIRA DA SILVA
|RENATA APARECIDA MARTINS POSSO
|RENATA DA CONCEICAO FRANCO
|RISONEIDE SILVA DE OLIVEIRA
|RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA
|RITA MARGARETT PORTZ
|ROGERIA DE FATIMA GODINHO
|ROSA DOS SANTOS SOUZA
|ROSA MARIA DUTRA DE FRANCA
|ROSALENA MARTINS DE OLIVEIRA
|ROSALINA FERREIRA DA ROSA
|ROSANA DE SOUZA ARAUJO
|ROSANE TALITA DE OLIVEIRA
|ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
|ROSANGELA SILVA BRITO
|ROSE NEIDE DA SILVA
|ROSELI APARECIDA ESTEVAO
|ROSELI CRISTINA MARCONDES NASCIMENTO
|ROSELIA SANTOS SILVA
|ROSENEIDE CARMO DOS ANJOS
|ROSICLEI JOSE DOURADOS NOGUEIRA
|ROSICLEIDE PIMENTEL DA SILVA
|ROSICLER APARECIDA MAGALHAES
|ROSILDA AURELIANO DE LIMA
|ROSILEIA FRANCA GARCIA
|ROSILENE ALVES BARBOSA
|ROSILENE MENDES DOS SANTOS
|ROSILENE SANTOS LIMA DA SILVA
|ROSIMAR CANDIDDA DA SILVA
|ROSINEIA APARECIDA SEVERINO
|RUTE PEREIRA DOS SANTOS
|SADIANE VIEIRA BRUM
|SAMARA GARCIA NUNES
|SANDRA MARIA DOS SANTOS
|SANDRA RODRIGUES DA SILVA
|SEBASTIANA DOS SANTOS FERNANDES
|SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA MODESTO
|SELMA RODRIGUES DIAS DE SOUZA
|SEVERINA MARIA DA SILVA
|SEVERINO SABINO NETO
|SHIRLENE FERREIRA DA SILVA
|SIDELIA QUIRINA DA SILVA
|SILVANA DA SILVA PINTO
|SILVANA SOUZA DE PAULA
|SILVIA DE SOUSA MOURA
|SILVIA JANE DOS SANTOS
|SILVIA REGINA GOMES
|SIMONE DA SILVA SANTOS
|SIMONE MARIANA DOS SANTOS DIAS
|SIMONE REGINA GUALDI
|SIRLEI APARECIDA DE JESUS
|SOLANGE MOTA DA SILVA
|SOLANGE SOUZA DOS SANTOS
|STEFANY DAYANE FERREIRA DA SILVA
|SUELI NUNES DE JESUS
|SUELY SEBASTIAO CORDEIRO
|SUENE FRANCA DE SOUZA
|TABATHA LARISSA SANTOS MELO
|TAISIA BARROS DA SILVA
|TANIA MARIA DA SILVA
|TATIANE LIMA ALVES CALIXTO
|TAYARA CAROLINE SILVA DA SILVA
|TELMA ROSI LOPES DA SILVA
|TEREZA CALIXTO XAVIER
|TEREZA CURTO
|TEREZINHA DE QUADROS
|THAIANE FEITOSA DE SOIZA
|THAILA REGINA DE SOUZA
|THAIS DA SILVA DOS SANTOS
|THAIS SILVA PINTO
|VALCLICIA NERIS ANDRADE
|VALDECY MIRANDA DE OLIVEIRA
|VALDEIR BARBOSA
|VALDICLEIDE MARIA AMANCIO DA SILVA
|VALDIRENE NUNES DE OLIVEIRA
|VALERIA CRISTINA FARIAS
|VANDERLEIA GOMES ALVES
|VANESSA MARIA SOEIRO SANTOS
|VANESSA SILVA LEITE
|VANESSA TORQUATO DE MOURA
|VERONICA DA SILVA
|VILMA DA CONCEICAO DOS SANTOS
|VITA DA SILVA
|VITORIA SIMONE DE LUCENA
|VIVIANE DO NASCIMENTO ROCHA
|VIVIANE GARCIA VIDAL
|WILLIANY CRISTINA BUSO PEREIRA
|ZELIA MARIA DA SILVA COSTA
|ZELIA PEREIRA FURLANI GARCIA
|ZILDETE LOPES DE FREITAS