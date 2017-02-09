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Assistência Social divulga lista de beneficiários do Programa Bolsa Família

fev 09, 2017Chapadão do Sul

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Cumprindo a lei que criou o Programa Bolsa Família (Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, art. 13) a Secretaria de Assistência Social divulgou a lista dos beneficiários, tornando de conhecimento público.

A relação dos beneficiários também pode ser acessada no site da Caixa Econômica Federal, pelo link consulta pública do Programa Bolsa Família: https://www.beneficiossociais.caixa.gov.br/consulta/beneficio/04.01.00-00_00.asp

A lista também está dispónível no portal oficial da Prefeitura, no link de Acesso Rápido.

TITULAR
ADEILDA COSTA SILVA DA FONSECA
ADENANCIR JACINTO DA COSTA
ADRIANA MARIA DA SILVA
ADRIANA TAVARES DA SILVA
ADRIELE FERNANDA DE MATOS
ALAIS CRISTINA DE SOUZA
ALANY LEILIANE SANTOS
ALESSANDRA BERTULINO DOS SANTOS
ALESSANDRA CABRAL DOS SANTOS
ALESSANDRA LOPES DA SILVA
ALESSANDRA ROSA DOS SANTOS
ALEXANDRA APARECIDA VIANA DE BRANCO
ALINE APARECIDA DA SILVA
ALINE CONCEICAO SILVA
ALINE MARIA DA SILVA
ALINE SILVA DE OLIVEIRA
ALINE TIMOTEO PEIXOTO
ALUCELIA TORRES SALAZAR
ALZIRA BATISTA
AMANDA NASCIMENTO DA SILVA
AMANDA PATRICIA DA CONCEICAO SANTOS
ANA CAROLINA ROSA DOS SANTOS
ANA CELIA ALTIERI SANTANA
ANA CRISTINA ARAUJO DA SILVA
ANA CRISTINA DOS REIS DA SILVA
ANA GLAUCIA RODRIGUES DA SILVA
ANA MARIA ROMUALDO GUIMARAES
ANA PAULA ANDRADE
ANA PAULA DAS NEVES SOUZA
ANA PAULA MENDES FELIX
ANA PAULA PEREIRA DE JESUS DE SOUZA
ANA PAULA SILVA CARVALHO
ANALIA BATISTA DE MACEDO
ANAZIL DOS SANTOS
ANDELUCIA MARIA MASSAI DE SOUZA
ANDREA DE LIMA PESSOA
ANDREA MARIA VIEIRA DE SOUZA
ANDREA NASCIMENTO DOS SANTOS
ANDREA REGINA DA SILVA
ANDRECIA CRISTINA CORTEZ SILVA
ANDREIA BATISTA DOS SANTOS
ANDREIA MENDES DA SILVA
ANDRESSA CAROLINNE DE LIMA SILVA
ANTONIA DE SOUSA GOMES DA SILVA
ANTONIA NAPOLEANA NARCISO QUEIROZ
ANTONIA NETA DOS SANTOS CRUZ
ANTONIO GONCALVES PEREIRA
ANZINATA MARIA DA SILVA
APARECIDA BISPO
APARECIDA JOSE CANUTO
ARIANE GUEDES DA SILVA
ARLETE DOS SANTOS
ARTENIZA BATISTA DOS SANTOS
BEATRIZ DA SILVA MACHADO
BEIBIANE DA SILVA NEPOMUCENO
BENEDITO CANDIDO DA SILVA
BENEDITO CURTO
BENTO VERA NETO
BERNADETE SIPRIANI FALCAO
BIANCA KUHN
BIANCA LETICIA APARECIDA DA SILVA
BRENDA IARA RODRIGUES ALEXANDRE
BRENDA NATALI DA SILVA
BRUNA EDUARDA DA SILVA
CAMILA DE SOUZA PEREIRA
CARLA MICHELE DA CUNHA
CAROLINA KELLI FELISBINA LIMA DE SOUZA
CASSIA HONORIA RIBEIRO
CASSIA OLIVEIRA DE ASSIS
CASSIANA DA ROSA CARDOSO
CECILIA VIEIRA DE CARVALHO
CELIA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS
CELINA ALVES DE OLIVEIRA
CELINA FERNANDES DE SOUZA
CELMA SOUZA DE ALMEIDA
CIBELE REIS BARROS
CICERA APARECIDA DA SILVA
CICERA FABRICIA GONCALVES DE OLIVEIRA
CICERO ALEXANDRE DE LIMA SILVA
CIELMA PEREIRA DE FREITAS
CINTIA APARECIDA OLIVEIRA
CLARICE ALVES GOMES
CLAUDIA SILVA GOES
CLAUDICEIA MARIA DA SOLIDADE
CLEICIENI DUTRA SOUZA
CLEIDE MARIA GOMES
CLEIDE SOARES MACIEL
CLEONICE GONCALVES DA COSTA
CLEONICE OLIVEIRA DOS SANTOS
CLEONICE SIMOES DOS SANTOS
CLEONILDA GOMES DE SOUSA
CLEOZANE ALVES TORRES
CLEUDENIR PEREIRA DA SILVA VIVIAN
CLEUZA DE SOUZA FERREIRA
CLEVIA MARIA DA SILVA
CONCEICAO APARECIDA RODRIGUES
CRISCIA OLIVEIRA DOS SANTOS
CRISTIANE FERREIRA DE ARAUJO
CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS
CRISTIANE JARDIM LOUREIRO
CRISTINA SILVA GONCALVES
CRISTYANE DA SILVA MORAIS
DAIANA BATISTA DA CONCEICAO
DAIANA BRAGA JACOBOSKI
DANIELA APARECIDA BATISTA
DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA
DANIELLA SERAFIM DE QUEIROZ
DANUBIA TORRES DE PINHO
DAYANE MARIA DOS SANTOS
DEBORA LIMA DOS SANTOS
DELMINDA FELISBINO PEREIRA
DENILMA BARROS DA SILVA
DENILSA LEMES
DERLY ELOY ANDRADE LIMA
DORIANE MARIA DA SILVA BARROS
DRAILTON JOAO DA SILVA
EDILENE MARIA DOS SANTOS
EDILENE NUNES FIDELES
EDILIA GERALDA ALVES
EDILMA FERREIRA DA SILVA
EDILSON COSMO DA SILVA
EDIVANIA SANTOS DA SILVA
EDJANE NOGUEIRA ALVES
EDMEIA LUCIANA DE OLIVEIRA
EDVANIA MARIA DA CONCEICAO
EGIDIO JOAQUIM SILVA
ELAINE APARECIDA DA ROCHA
ELAINE MARIA DA SILVA
ELAINE MARIA DE SOUZA
ELANE DOS SANTOS SILVA
ELENA ALVES DE SOUZA
ELENICE DA SILVA SANTOS
ELENILDA CICERA DE SOUSA
ELIANE MARIA GUERRA LIMA
ELIANE MARQUES
ELIANE NASCIMENTO CABREIRA
ELIANE TAVARES DE SOUZA
ELIANE XAVIER DA SILVA
ELIELMA DA SILVA
ELIELMA ZANARIO DA SILVA
ELINEUMA SILVA BEZERRA
ELISA RAQUEL FERREIRA
ELISABETE DE ASSIS SILVA
ELISANGELA AGUILERA MARTINS
ELISANGELA MARIA DA SILVA
ELISIA TEIXEIRA DOS SANTOS
ELISIANE DOS SANTOS PINHEIRO
ELIZA ALVES PINHEIRO
ELIZANGELA LIMA NASCIMENTO
ELIZANNE SOUSA DA SILVA
EMANUELE SEVERO DE OLIVEIRA
EMILE RAIANE APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA
ERICA RIBEIRO BARBOSA
ERICA SALINAS PONTES
EUDES MEDEIROS DA CRUZ
EUNICE OLIVEIRA DE SOUZA
EVANDRA DE JESUS MARECO DE OLIVEIRA
EVANGELINA BARBOSA DA SILVA
EVELIN THAIS DOS SANTOS
FABIANA APARECIDA SALAZAR DOS SANTOS
FABIANA FERREIRA SOUZA
FABIANA KARINA BASILIO
FABIANA MARIA GOIS
FABIELI GRASSI HATTGE
FERNANDA PACHU DA SILVA
FERNANDA PINTO DA LUZ
FLAVIA BARBOSA SANTOS
FLORISA RODRIGUES TEIXEIRA
FRANCIANE APARECIDA FERREIRA
FRANCIANE MEDEIROS DA SILVA
FRANCIELE MARIA DA SILVA
FRANCIENE CANDIDA DA SILVA
FRANCINE APARECIDA FERREIRA
FRANCINEIDE SILVA FALCAO
FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
FRANCISCA VAZ REIS DA SILVA
FRANCISCO BARBOSA DA COSTA GOMES
GEANE VIEIRA GONCALVES
GEILSA FERREIRA DE ANDRADE
GENOVEVA TAVARES DA SILVA
GILMAR DE OLIVEIRA
GILZA DOS SANTOS
GILZELIA BATISTA DOS SANTOS
GIRLEIDE DA COSTA GOMES ALVES
GISLAINE LIMA DE JESUS
GISLENE DA CRUZ DUARTE
GLEICIMARA MAIA DOS ANJOS
GRACIELE SILVA DE SOUZA
GRACIELI JOANA ALMEIDA
HERBE DE PAULO PERES
IANY THAMYRES CASTRO SILVA
IDALIA MARIA DE JESUS
ILMA SALES CASSIANO
INES EVANGELISTA FREIRE
IONE ALVES BORGES
IRACEMA MARIA DA CONCEICAO
IRANEIDE AZEVEDO LOURENCO
IRANI PEREIRA CASTILHO MANCINE
IVANETE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
IVANI PEREIRA NEVES FERREIRA
IVANIDE BARBOSA DA SILVA
IVANILDA GOMES
IVANIR NUNES DE OLIVEIRA
IZABEL ROSANGELA WALTERSDOLF
JACIELMA DA SILVA
JAELSA MARIA DOS SANTOS SILVA
JAILSA SAMARA DOS SANTOS
JAILSON DEODATO DE ALMEIDA
JAILZA RAMAO
JALDINETE TAVARES DA SILVA
JANE DE MORAES FERNANDES
JANE EUGENIO DA SILVA
JANECLEA LOURENCO DOS SANTOS
JANESLEIDE DA CONCEICAO SANTOS
JANIELI DA SILVA SANTOS
JAQUELINE FERREIRA DIAS
JAQUELINE MARIA DA SILVA
JESSICA CABRAL DIAS
JESSICA FERREIRA TAVARES
JESSYCA REIS RESENDE
JOANA D ARC DA SILVA ALVES
JOELMA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA
JOICE LARINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
JOSE CLAUDEVAN SANTOS DA SILVA
JOSE LEMES DA SILVA
JOSEFA LEONCIO DA SILVA
JOSEFA MARIA DA SILVA ALVES
JOSEFA SIDNEIA ROSE DA SILVA
JOSEFINA MARIA DA CONCEICAO
JOSELMA BISPO NASCIMENTO
JOSIANE CAMPOS DIAS
JOSILAINE SOARES VITOR
JOSILENE ARAUJO DA SILVA
JOSINALDO GOMES DA PENHA
JOZIANA DO CARMO MONTEIRO
JUCIARA DE JESUS OLIVEIRA
JULIANA DA CRUZ DOS SANTOS
JULIANA DE FATIMA NICOLI
JULIANA DE FATIMA SOUZA
JULIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA
JULIANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA
JULIANA SANTOS DO AMARAL
KARINA SUELY DE OLIVEIRA
KATCIMEIRE GARCIA DE SOUZA MOURA
KATIANA APARECIDA DE MOURA CRISTALDO
KATIUSCIA APARECIDA SILVA PAULA
KEILA ROSA DA COSTA
KELIANE FACANHA DOS SANTOS
KELLY SANCHES DA SILVA DIAS
KIMBERLY WINNY MARCAL SARAVY
LAIANE LEANDRO SILVA
LAIANI ALVES CUSTODIO
LAIDE ALEIXO
LAUDECI DO NASCIMENTO
LAURA CRUZ PRATES
LAURIANNY AMARAL NUNES
LEANDRA DOS SANTOS SILVA
LEIA REGES DE MOURA
LEILA DAIANE TONHAO
LEILA GRIMAL DA SILVA
LENILDA JESUS DOS SANTOS
LENIR ALVES DE SOUZA
LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA
LESSIANE APARECIDA DOS SANTOS
LETICIA NERES CARDOSO
LIDIANE FERREIRA MOTA
LIDJANE DA CONCEICAO SILVA
LINDINALVA TEIXEIRA JORGE
LOZIANE MARQUES DE MORAES
LUANA INEZ BRAGA
LUANA SILVA PEREIRA
LUCELIA MODESTO
LUCELIA REGINA ROCHA DE MATOS
LUCIA MARCIA RODRIGUES
LUCILENE DIAS MORAIS
LUCIMEIRE BORGES DA SILVA
LUCIMONICA PETINELLI DE SOUSA
LUCINEIDE NASCIMENTO DELMIRO
LUCIO TEODORO MOREIRA
LUCIVANIA MARIA DA SILVA
LUIZ PEREIRA DE SOUZA FILHO
LUZIA RAMOS VIEIRA
LUZIANA CELESTINO DA SILVA
LUZIENE SILVA PEREIRA
MACILENE DE ASSIS
MAIARA MARTINS FERREIRA DE JESUS
MAISA MARIA DA SILVA
MAKSAILA PEREIRA DA SILVA
MARA SUZANA DAROS DE SOUZA
MARCIA CRISTINA PINTO ALEIXO
MARCIA REGINA LIMA SOUZA
MARCIANA BARBOSA VITOR
MARCIELA FERREIRA DOS SANTOS
MARGARET PADILHA
MARIA ABADIA NUNES DE OLIVEIRA
MARIA ANDREIA DA SILVA
MARIA ANTONIA DE SOUSA DA SILVA
MARIA APARECIDA ALVES SOARES
MARIA APARECIDA CORREA DOS SANTOS
MARIA APARECIDA DA SILVA
MARIA APARECIDA DA SILVA
MARIA APARECIDA DANTAS DA MASCENA
MARIA APARECIDA DE LIMA FARIA
MARIA APARECIDA SILVA NASCIMENTO
MARIA ARCANJA SILVA MOURA
MARIA AUXILIADORA GARCIA ROSA
MARIA BENEDITA LIMA DA SILVA
MARIA BETANIA DA SILVA
MARIA CICERA DA SILVA
MARIA CLEIDE DA SILVA
MARIA CRISTIANE BARBOSA DA SILVA
MARIA DA CONCEICAO FAGUNDES DA SILVA
MARIA DA PIEDADE DA SILVA SANTOS
MARIA DARLENE DA CONCEICAO SANTOS
MARIA DAS DORES XAVIER
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS
MARIA DAYANE DA SILVA
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
MARIA DO SOCORRO BARBOSA
MARIA DO SOCORRO SANTOS DA CUNHA
MARIA DONIZETE MENDES
MARIA ELIZANGELA DE ARAUJO
MARIA FABRICIA SILVA ROCHA
MARIA FRANCIANA VIEIRA DOS SANTOS
MARIA FRANCIELE DE SOUZA
MARIA GERALDINA MARQUE DA SILVA
MARIA GIVONEIDE MARTINS DE SOUZA
MARIA HELENA ALVES DAVALO
MARIA IRACEMA LEDESMA
MARIA IZILIA CLARA LEMES
MARIA JOSE CELESTINO DA SILVA
MARIA JOSE DA CONCEICAO RIBEIRO
MARIA JOSE DA SILVA
MARIA JOSE DA SILVA
MARIA JOSE DA SILVA LIRA
MARIA JOSE LEMES
MARIA LEIA TORRES DE AQUINO
MARIA LUCIA DA CONCEICAO SANTOS
MARIA LUCIA DE SOUZA GOMES
MARIA MADALENA COELHO DA SILVA
MARIA NATALIA FERNANDES DA SILVA
MARIA PEDROSA DE SOUZA
MARIA ROSARIA FLORENCIO DA SILVA
MARIA SANDRA SILVA DE SOUZA
MARIA SONIA SEVERO DE ALMEIDA
MARIA TECILIA MACHADO
MARIA VERIDIANA BANDIEIRA
MARIA ZILDA MARQUES DOS SANTOS
MARIANA BRAZ DOS SANTOS
MARIELLY CARLA MOREIRA SIGNORI
MARILENE SILVA DE ANDRADE
MARILI DOS SANTOS DE AQUINO
MARILIA MAGALI CRUZ SANTOS
MARILUCE ROSA DOS SANTOS
MARILUCY ALVES DE ANDRADE
MARILZA GOMES BARBOSA
MARINILDE REIS SILVA DOS SANTOS
MARIZALVA ALVES CAVALCANTE
MARIZETE BARBOSA DA SILVA
MARLEIDE FRANCISCA DA SILVA MORAES
MARLENE BORGES MENINO
MARLENE MARIA DA SILVA
MARLI TERESINHA SERETA MELLO
MARTA FERRAREZI SASSA
MAYARA BORGES DOS SANTOS
MAYARA SOUZA ROMERO
MAYKELLE FERREIRA DE OLIVEIRA
MEIRYDIANA FLORENCIO DE VARGAS
MICHELE CAROLINA SOARES DE ARAUJO
MICHIELE XIMENES COTOCIO
MICIRLANE PEREIRA XAVIER
MIGUEL ALVES MACHADO
NAILZA BISPO DA SILVA
NANCY PARABA SALVATIERRA
NATALIA DE SOUZA BARROS
NATHIELY LEMES SOBRINHO
NAYARA CANDIDO PEREIRA
NEIDE CAVICHIONE
NESMAR JOSE DE MACEDO
NEUSIMAR ALVES FERMIANO
NILDA MARIA ALVES
ODETE APARECIDA DE OLIVEIRA
ORLANDINA ALVES COIMBRA
OSMAR COELHO BARBOSA
OZINEI ALVES SOBRINHO
PAOLA BORGES DE MORAES
PATRICIA APARECIDA DA SILVA
PATRICIA DIONE CANDIDO BENTO BRITO
PATRICIA PINTO DA SILVA
PATRICIA SILVA BARRINHA
PAULA FLORES
PAULA MICHELE BALDO
PAULO CEZAR DE OLIVEIRA
PEDRINA SILVA
PEDRO ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS
PRESCILA DE ARAUJO FERREIRA
PRISCILA CUSTODIO DA SILVA
RAIMUNDA MARIA DA SILVA
RAISA SILVA PEREIRA
RAQUEL DA SILVA MAGALHAES
RAQUEL DE PAULA FERREIRA
RAQUEL FELIX DA SILVA
RAYANE TIMOTEO PEIXOTO DA SILVA
RAYRA DOS SANTOS LOPES
REGINA PEREIRA DA SILVA
RENATA APARECIDA MARTINS POSSO
RENATA DA CONCEICAO FRANCO
RISONEIDE SILVA DE OLIVEIRA
RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA
RITA MARGARETT PORTZ
ROGERIA DE FATIMA GODINHO
ROSA DOS SANTOS SOUZA
ROSA MARIA DUTRA DE FRANCA
ROSALENA MARTINS DE OLIVEIRA
ROSALINA FERREIRA DA ROSA
ROSANA DE SOUZA ARAUJO
ROSANE TALITA DE OLIVEIRA
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
ROSANGELA SILVA BRITO
ROSE NEIDE DA SILVA
ROSELI APARECIDA ESTEVAO
ROSELI CRISTINA MARCONDES NASCIMENTO
ROSELIA SANTOS SILVA
ROSENEIDE CARMO DOS ANJOS
ROSICLEI JOSE DOURADOS NOGUEIRA
ROSICLEIDE PIMENTEL DA SILVA
ROSICLER APARECIDA MAGALHAES
ROSILDA AURELIANO DE LIMA
ROSILEIA FRANCA GARCIA
ROSILENE ALVES BARBOSA
ROSILENE MENDES DOS SANTOS
ROSILENE SANTOS LIMA DA SILVA
ROSIMAR CANDIDDA DA SILVA
ROSINEIA APARECIDA SEVERINO
RUTE PEREIRA DOS SANTOS
SADIANE VIEIRA BRUM
SAMARA GARCIA NUNES
SANDRA MARIA DOS SANTOS
SANDRA RODRIGUES DA SILVA
SEBASTIANA DOS SANTOS FERNANDES
SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA MODESTO
SELMA RODRIGUES DIAS DE SOUZA
SEVERINA MARIA DA SILVA
SEVERINO SABINO NETO
SHIRLENE FERREIRA DA SILVA
SIDELIA QUIRINA DA SILVA
SILVANA DA SILVA PINTO
SILVANA SOUZA DE PAULA
SILVIA DE SOUSA MOURA
SILVIA JANE DOS SANTOS
SILVIA REGINA GOMES
SIMONE DA SILVA SANTOS
SIMONE MARIANA DOS SANTOS DIAS
SIMONE REGINA GUALDI
SIRLEI APARECIDA DE JESUS
SOLANGE MOTA DA SILVA
SOLANGE SOUZA DOS SANTOS
STEFANY DAYANE FERREIRA DA SILVA
SUELI NUNES DE JESUS
SUELY SEBASTIAO CORDEIRO
SUENE FRANCA DE SOUZA
TABATHA LARISSA SANTOS MELO
TAISIA BARROS DA SILVA
TANIA MARIA DA SILVA
TATIANE LIMA ALVES CALIXTO
TAYARA CAROLINE SILVA DA SILVA
TELMA ROSI LOPES DA SILVA
TEREZA CALIXTO XAVIER
TEREZA CURTO
TEREZINHA DE QUADROS
THAIANE FEITOSA DE SOIZA
THAILA REGINA DE SOUZA
THAIS DA SILVA DOS SANTOS
THAIS SILVA PINTO
VALCLICIA NERIS ANDRADE
VALDECY MIRANDA DE OLIVEIRA
VALDEIR BARBOSA
VALDICLEIDE MARIA AMANCIO DA SILVA
VALDIRENE NUNES DE OLIVEIRA
VALERIA CRISTINA FARIAS
VANDERLEIA GOMES ALVES
VANESSA MARIA SOEIRO SANTOS
VANESSA SILVA LEITE
VANESSA TORQUATO DE MOURA
VERONICA DA SILVA
VILMA DA CONCEICAO DOS SANTOS
VITA DA SILVA
VITORIA SIMONE DE LUCENA
VIVIANE DO NASCIMENTO ROCHA
VIVIANE GARCIA VIDAL
WILLIANY CRISTINA BUSO PEREIRA
ZELIA MARIA DA SILVA COSTA
ZELIA PEREIRA FURLANI GARCIA
ZILDETE LOPES DE FREITAS

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