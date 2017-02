Amanhã no Super Aurora, chega frutas/verduras fresquinhas para amigos clientes, chegando a noite de São Paulo.

O Super Aurora agora tem a parceria com o Grupo Benassi, uma das maiores distribuidoras de frutas da América Latina.

Nessa parceria foi firmada melhorias e modernização da área de vendas do Super Aurora. Com aumento expressivo em mix de produtos diferenciados e de qualidade e treinamento especializado aos funcionários do Super Aurora.

Comentários