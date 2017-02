Tribunal de Justiça nega pedido de Chapadão e mantém criação de Paraiso das Águas

Por unanimidade a turma especial do TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) rejeitou ação ajuizada pelo município de Chapadão do Sul contra a criação de Paraíso das Águas, menor cidade do estado, em 2013. Todos seguiram voto do relator, desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva.

“Por unanimidade e, com o parecer, rejeitaram as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva “ad causam”, não conheceram da preliminar de ilegitimidade “ad causam” da Requerente, e acolheram a preliminar de ausência de interesse processual , extinguindo o feito sem julgamento de mérito, nos termos do voto do Relator”, diz os autos.

O processo é de 2004 e foi ingressado pelo então prefeito Luiz Felipe Barreto (PTdoB), sob argumentação de que o plebiscito teve votação de 47,07% dos eleitores, total inferior ao exigido pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral), sendo mais de 50,01%.

Fizeram parte da votação habitantes de Chapadão, Água Clara e Costa Rica, que tiveram território reduzido devido ao ‘nascimento’ do município em questão. O Estado e a Assembleia Legislativa, responsáveis pela decretação de criação da cidade, defenderam a manutenção do que foi aprovado.

Dados

Paraíso das Águas fica a 277 quilômetros de Campo Grande e possui pouco mais de 5 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com 5.032,469 km² de território.

Jéssica Benitez-Midiamax/

