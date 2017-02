Secretário de Justiça faz entrega de veículos nesta quinta-feira em Chapadão do Sul

O Secretário de Justiça e Segurança Pública José Carlos Barbosa, estará amanhã em Chapadão do Sul, cumprindo agenda do Programa MS Mais Seguro, com a entrega de viaturas, equipamentos e armas a 4ª CIA Independente da Policia Militar.

Serão contemplados os municípios de: Chapadão do Sul, Costa Rica, Paraíso das Aguas, Figueirão e Camapuã.

A cerimônia de entrega será às 09horas (MS) na Praça de Eventos, localizada na Avenida Onze, no centro de Chapadão do Sul.

A 4ª Companhia Independente da Policia Militar, engloba os municípios acima descrito. No total serão entregues; 08 viaturas motocicletas, 02 veículos Pálio Weekend, 10 armas de longo alcance e 93 coletes balístico individual.

