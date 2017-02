Secretaria de obras trabalha para melhorar a locomoção dos moradores no Parque União

Melhorando o acesso ao bairro Esplanada os trabalhos de recuperação das ruas de terra do Parque União continuam sendo realizados, atendendo as necessidades da população.

A administração municipal está trabalhando para melhorar o acesso dos moradores as suas residências, e para isto estão sendo feitos tapa buraco e o cascalhamento das mesmas, para uma melhor locomoção.

Na rua Tulipa havia crateras que acumulavam água da chuva e dificultava o acesso ao bairro Esplanada, com a recuperação o acesso ao bairro foi facilitado.

Sem a previsão de término, devido às chuvas, o secretário de Obras Ivanor Zorzo disse que as obras estão sendo realizadas de forma emergencial, num primeiro momento nos pontos mais críticos, e conforme as chuvas forem permitindo as demais ruas, que necessitam de manutenção, serão alcançadas.

O prefeito João Carlos Krug, se mostrou preocupado com a situação das ruas e dos moradores que encontram dificuldades para chegar a suas residências, e conta com a compreensão dos moradores, pois, é um período chuvoso e isso dificulta a agilidade do trabalho, mas afirmou que todas as ruas serão consertadas.

Comentários