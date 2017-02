Prefeitura cobra da Sanesul finalização das obras para implantação de esgoto

Cumprindo agenda de trabalho em Campo Grande, o prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo, esteve na sede da Sanesul – Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul para obter informações sobre a finalização das obras para implantação do sistema de esgotamento sanitário, bem como a Estação de Tratamento de Esgoto.

Dalmy foi recebido pelo diretor presidente da Sanesul, Luiz Carlos da Rocha Lima, a quem solicitou a continuidade da obra que se encontra paralisada e também a previsão de conclusão. “A obra consta na Lei Municipal nº 310, de 20 de abril de 2010 e o artigo 5º define prazo para que a mesma seja concluída”, explicou o prefeito.

O diretor garantiu que, dentro do possível, atenderá as solicitações do prefeito e que em breve virá a Alcinópolis analisar pessoalmente

