Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Mantenha-se fiel aos seus planos e verá como tudo acabará saindo a seu favor. Faça um programa com a pessoa amada. Saúde excelente. Raciocine a respeito de tudo o que tem ocorrido com você, para evitar confrontos desnecessários.

TOURO – Raciocínio rápido, excelente intuição e mente voltada somente para o bem, é o que lhe pressagia o fluxo astral deste dia. Contudo, evite excesso de velocidade ao dirigir e seja mais constante em seus projetos.

GÊMEOS – Uma difícil fase se inicia hoje para você. Os astros indicam roubos, enganos, da queda do crédito e da reputação. Procure se precaver. Bom para as investigações. Provavelmente, no decurso do período, deverá receber ajuda de um amigo ou de uma pessoa mais velha. O fluxo é dos melhores também para tratar de assuntos legais e para impor-se no trabalho.

CÂNCER – Tendência para investigar assuntos místicos, a química, a medicina e as pesquisas. Terá sucesso. Todavia, evite as aventuras perigosas, acidente, cuide da saúde e não assuma compromisso hoje. Indicações de muita atividade e inconstância neste dia.

LEÃO – Um pequeno obstáculo, desgosto ou atrito passageiro poderá surpreendê-lo as primeiras horas. Esteja prevenido a fim de evitar qualquer complicação. Influência positiva para os estudos, associações e amizades.

VIRGEM – Hoje tem início uma fase astral em que marcará sua ascensão e prosperidade profissional. Mas haja com prudência e confiança e si e não descuide de suas obrigações familiares. Você será bem sucedido em divertimentos, jogos e em práticas esportivas.

LIBRA – Se sua função é pública, hoje terá satisfações e receberá honras. Por outro lado, o fluxo é bom aos negócios e as novas empresas e especulações que realizar. Sucesso no amor. A inquietude, devido a sua busca em querer fazer alguma coisa diferente, pode deixar você cansado.

ESCORPIÃO – Bons pressentimentos relacionados em seus negócios financeiros, farão com que tudo mude para melhor. Dia dos mais positivos aos assuntos íntimos e as questões sentimentais e amorosas. Sucesso para os artistas, funcionários públicos e viajantes deste signo.

SAGITÁRIO – Não assuma compromissos ou responsabilidade sem antes estudar suas reais condições. Dia positivo a vida religiosa e ao amor. Faça pequenas alterações na sua rotina. Existe a possibilidade de você aceitar alegremente todos os seus deveres e responsabilidades.

CAPRICÓRNIO – Prepare-se para receber surpresas agradáveis neste dia. Por outro lado, conseguirá ótimos resultados em seus empreendimentos novos no campo profissional, a negócios e nas comunicações de um modo geral. Controle sua rebeldia, e não se exponha aos seus inimigos declarados.

AQUÁRIO – Período positivo para as suas atividades artísticas e tudo que está relacionado com as artes. Os lucros e os negócios através do esforço empreendido no trabalho deverão aumentar. Não e possível acertar todos os setores da sua vida, se você mesmo não está se importando em querer fazer algo para mudar tudo isso.

PEIXES – O trabalho renderá o bastante para deixá-lo feliz; excelente chance de realizar negócios imobiliários. Todavia, evite discutir em seu lar. Tudo o que você pensar ou fizer durante este período, poderá vir a acontecer o melhor modo possível. Também um episódio romântico ou sentimental poderá acontecer.

