Governo de MS arrecada cerca de R$ 300 milhões com IPVA no 1º mês

O governo do estado de Mato Grosso do Sul arrecadou R$ 300.087.000 com o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de 2017 no primeiro mês, segundo divulgou o secretário Estadual de Fazenda Márcio Monteiro, nesta terça-feira (7).

O valor representa quase a metade do orçamento previsto pela Secretaria de Fazenda, um total de R$ R$ 653.147.296. De acordo com Monteiro, 30% dos contribuintes preferiram pagar à vista e aproveitar o desconto de 15%.

“Arrecadação está dentro do esperado. A margem de erro está dentro do planejado e estes recursos são destinados às políticas públicas que o governo desenvolve”, afirmou Monteiro.

O IPVA foi cobrado este ano para os donos de 925.630 veículos. Do total arrecadado, metade é destinado aos municípios. A divisão é de acordo com o número de veículos emplacados.

O contribuinte que não pagou, poderá parcelar em até cinco vezes. O dono do carro precisa emitir um novo boleto com cobrança de multa que é feita pela internet ou diretamente em uma agência fazendária do estado. Para isso, é preciso apresentar o documento do carro.

