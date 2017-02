Filial da Cruz Vermelha entrega projeto e mostra relatório de atividade a vice-governadora

Durante a visita da vice-governadora Rose Modesto em Chapadão do Sul, o socorrista e voluntario da Cruz Vermelha, Gabriel Schultz, fez a entrega de um relatório, das atividades da filial de Chapadão do Sul, realizando desde de 2015.

Hoje a filial da Cruz Vermelha, atua na cidade e região, com um grupo de 15 voluntários (as), entre enfermeiras (os), técnicos de enfermagens e socorristas, que prestam serviços à comunidade, as entidades e clubes.

Oportunamente, foi solicitado para a vice-governadora, a possibilidade de destinação de um aparelho DEA, para a filial de Chapadão do Sul.

A vice-governadora, comentou que irá ver a possibilidade junto a Secretaria de Saúde, destinar o aparelho para filial da Cruz Vermelha de Chapadão do Sul .

Comentários