Figueirão, MS, abre seleção para contratação de enfermeiro e técnicos

A prefeitura de Figueirão abre nesta quinta-feira (9) as inscrições em processo seletivo simplificado para a contratação temporária de enfermeiro e técnicos em saúde bucal e em radiologia. O contrato de trabalho é por 12 meses, que podem ser prorrogáveis pelo mesmo período.

O edital foi publicado na edição desta quarta-feira (8), do Diário Oficial dos Municípios. Para acessá-lo clique aqui!

As inscrições vão até sexta-feira (10) e devem ser feitas na sede da prefeitura, onde o candidato deverá entregar uma ficha e ainda uma série de documentos para se habilitar ao processo seletivo.

A remuneração que está sendo oferecida é de R$ 4.278,62 para a vaga de enfermeiro, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, de R$ 1.690,03, para o cargo de técnico em radiologia e de R$ 1.267,20 para técnico em saúde bucal, também para 40 horas por semana.

As vagas serão preenchidas conforme as solicitações e demanda do município. A seleção será feita com base na análise do currículo, documentos e entrevista.

A previsão do município é que o resultado seja divulgado até o dia 23 de fevereiro e no dia 28 seja feita a convocação dos candidatos escolhidos para o início das atividades.