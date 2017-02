Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Solange e Lúcia aprovam os ensaios fotográficos de Joana e Bárbara. Belloto alerta Rômulo sobre Nanda e Renato. Fábio conta para Tânia sobre o comportamento de Caio, e a moça cobra satisfações do namorado. Ricardo ajuda Tânia com o trabalho, mas os dois se desentendem. A academia é assaltada e Tânia e Ricardo são feitos de refém. Rômulo procura Nanda. Caio estranha a ausência de Tânia. Rômulo comenta com Sula que desconfia da história de Renato. Ricardo tem um pesadelo com Virgínia e Tânia o conforta. Ricardo beija Tânia.

SOL NASCENTE

Alice sofre na delegacia. Tanaka e Mocinha se declaram um para o outro. Hirô se surpreende com a performance de Akira na noite de núpcias, mas Satiko chega e interrompe o casal. Milena e Ralf se preocupam com Mario e Alice. Gaetano revela a Tanaka que Alice está sendo acusada de ter assassinado João Amaro. Alice comenta com Renata que acredita que o depoimento de Mario não irá ajudá-la. Patrick conta a Julia que Wagner foi encontrado, mas que está desmemoriado. Mocinha exige que Sinhá interrompa sua vingança contra a família de Tanaka. César visita Alice na prisão.

ROCK STORY

Rogê exige que Gui vá embora e Lázaro implica com o rival. Léo pede para conversar com Diana. Gui desconfia da presença de Lázaro no local da gravação do clipe. Zac, Tom, Nicolau e JF discutem. Lázaro avisa a uma blogueira que Léo será sócio de Gordo na gravadora. Zac e Yasmin namoram escondidos. Gilda questiona Nicolau sobre sua discussão com o diretor do clipe. Tom reclama com Nelson do anúncio feito por Edith para o concurso do Rebola Embola. Léo pede para ter um filho com Diana. Eva conta para Bianca sobre seu encontro com Gordo. William e Romildo roubam um cadáver do cemitério, como parte do plano de Alex. JF descobre que Nicolau cuidou de Luana durante a noite e fica furioso. Lorena acredita que Alex descobriu que ela queria eliminá-lo. Alex arma seu próprio acidente.

A LEI DO AMOR

Letícia reclama da presença de Marina e Helô tenta consolar a filha. Zuza fala para Pedro contar a verdade para Helô. Augusto afirma que não quer que Ciro se aproxime de Caio. Antônio vê as fotos de Ruty Raquel com Jáder e decide se vingar da namorada. Misael discute com Yara por causa de Ciro. Letícia reclama de Pedro ter demorado a voltar para casa. Laura comenta com Tião que trará Stelinha para conhecer Pedro. Tiago pede para Edu se afastar de Marina. Gigi avisa a Magnólia que Ciro irá depor contra ela. Suely e Salete visitam Gustavo. Letícia e Tiago discutem por causa de Marina. Pedro deixa Helô sozinha em casa. Tiago intercepta Marina no SPA. Tião conta para Helô que Pedro tem uma filha com Laura.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Alessandro confessa a Heitor que enlouqueceria se soubesse que Rubi esteve com outro homem. Rubi, furiosa, pergunta a Cristina como foi capaz de ficar noiva de um motorista. Caetano pede a Rubi que não interfira em sua vida particular. Heitor diz a Genaro que decidiu seguir adiante com seus planos de casamento com Maribel e não atrapalhar o relacionamento de Alessandro e Rubi. Genaro aconselha o afilhado a pensar melhor no que está fazendo, pois não seria honesto se casar com Maribel sem amá-la. Rosário dá uma bofetada em Rubi, exige que ela lhe diga o que faz com o dinheiro que Cristina lhe dá para pagar a Universidade, já que o pai de Maribel arca com essa despesa. Ela diz que de agora em diante sua irmã não lhe dará nenhum centavo e, se quiser dinheiro, terá que trabalhar. Artur diz a Maribel que propôs um negócio a Genaro mas que Heitor não participará. Heitor procura Rubi.

QUERIDA INIMIGA

Ernesto diz a Lorena que Cristina vai reconsiderar sua meia bolsa, pois acredita que ele e alguns outros professores a estejam favorecendo. Jaime pede a Maria que se case com ele. Ela diz que nunca se divorciou. Zulema se queixa que nunca consegue ver Maria. Rose diz que Maria está saindo com Jaime. Ernesto leva Lorena para viajar e, depois de um lindo dia juntos, acabam fazendo amor pela primeira vez. Sara conhece Alan Zibermann e o Chef Oropeza os diz que não poderá ser o anfitrião do programa. Sara responde que pode fazer tudo, mas é rejeitada. Sara vai ver Alan no dia seguinte, o seduz e convence que ele a aprove. Ela afirma que conseguirá outro patrocinador. Jaime e Bárbara se encontram no centro comercial e se falam, amistosamente. Lalo os vê e fica com ciúmes. Enquanto visitavam Diana no hospital, Zulema e Maria acabam se encontrando. Greta convence Vitor a lhe dar trabalho como secretária de Vasco. Sara vai ver Hortência e deseja que ela morra logo, pois precisa de sua herança. Vasco encontra Sara e pede que ela se retire. Alonso volta do Canadá e lhe dão as boas-vindas em sua casa e no hospital. Alonso recebe uma ligação de Augusta, que o pede para ir ver Hortência. Quando Alonso chega à casa de Hortência vê Lalo no jardim e começa a se lembrar de várias coisas que o preocupam. Alonso examina Hortência e pergunta a Augusta se ela fez algum movimento voluntário. Hortência move os dedos e Augusta conta do progresso da senhora, mas que ela não deseja que ninguém saiba desses avanços. No restaurante, Ernesto insiste que Lorena coma uma fatia de bolo, mas ela não quer comê-lo. Ernesto insiste e ela acaba aceitando. Ao morder, Lorena encontra um anel de compromisso. Diana diz a Rose e a Juliano que deseja que sejam padrinhos de seu bebê. Eles aceitam encantados. Alonso está com muitas suspeitas de Sara e Lalo. Alonso vai ver Lorena e lhe diz que Sara e Lalo são amantes.

O QUE A VIDA ME ROBOU

José Luis é levado preso. Assustado, ele pergunta aos cabos qual o motivo e aceita ir com eles. Victor chega à residência Almonte e fala para Alessandro que Maria está bem, mas perdidamente apaixonada por ele. Alessandro sugere que Victor lute por Maria, pois ele só tem olhos para Montserrat. Graciela pede desculpa a Alessandro pela discussão que tiveram e pede a ele que se case com Montserrat. Ele recusa, pois seria o mesmo que comprá-la. Nadia recebe Graciela em sua casa e se emociona, pois Montserrat irá à festa. Pedro liga para Alessandro e o convida a uma festa naquela noite. Victor sugere que conheçam pessoas e se distraiam. Esmeralda visita Montserrat fazendo-se passar por uma ex-mulher de Jose Luis. Ela e grita com Montserrat e pede que se afaste do seu marido. Montserrat se zanga e a expulsa de sua casa. Graciela evita que Montserrat vá à escola naval esclarecer as coisas com José Luis. Montserrat, chorando, confessa a sua mãe que vendeu seu terreno para Alessandro e deu o dinheiro a José Luis. Carlota convence Montserrat a ir à festa de Nadia. Elas vão ao centro comercial comprar sapatos. Em uma cafeteria, ela vê Alessandro com Esmeralda e se surpreende. Em um bar, Dimitrio paga a Esmeralda pelo favor de ir a sua casa mais tarde. Victor e Alessandro tomam uma bebida no mesmo bar. Na escola Naval, José Luis está desesperado, fechado em uma cela. O Capitão Robledo diz a José que encontraram a arma do crime que vitimou Gamboa em seus pertences e, assim, ele é o culpado. Montserrat chega para buscar José Luis, mas o capitão a informa que ele foi transferido para outro local. Dimitrio, Graciela e Carlota procuram por Montserrat. Ela chega com Robledo e Graciela o agradece pelo gesto.

CARINHA DE ANJO

Dulce Maria sonha com sua mãe, Tereza. A mulher diz que é formada em psicologia. Silvestre está triste que Solange não gostou da pintura que ele fez dela. Frida e Bárbara pegam a escova de dentes de Dulce Maria para ela ficar com cheiro ruim na boca. Valentina aparece para proteger Dulce Maria e diz que pegou as escovas de dentes das duas meninas também. Frida devolve a escova de Dulce Maria e Valentina a das duas meninas encrenqueiras. Gustavo vê as fotos de Nicole no show de Zé Felipe e fica encantado com a beleza dela. As crianças brincam de dança das cadeiras. Cecília pede para Fátima não aceitar o emprego com Vitor para ficar longe da família de Gustavo. Cecília chora e pede perdão por ter agido por impulso.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ali decide contar a Bahar que Eysan e Ezel estão juntos. Eysan vai à casa de Ezel para terminar tudo, mas os dois acabam sendo flagrados por Bahar, que fica arrasada. Serdar visita Cengiz na prisão e conta que viu Ali, Eysan e Ezel conversando.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Miguel diz à sua filha que caso ele não consiga sua liberdade, eles devem fugir. Comendador Almeida chega de viagem, mas não passa bem. Bernardo quer colocar pragas na lavoura de café de Leôncio. Malvina pergunta à Rosa o que ela fazia com Leôncio na cozinha. Leôncio diz à Isaura que larga Malvina para ficar com ela. Rosa conta à Malvina que Leôncio gosta de Isaura e é mandada para o tronco.

A TERRA PROMETIDA

Tobias diz para Quemuel que recuperou a memória. Ula pede para falar a sós com o rei. Úrsula os segue. Racal joga o sangue sobre Mara. Úrsula flagra Adonizedeque se declarando para Ula. Josué tem um pesadelo com Aruna. Úrsula fica chocada ao ouvir o pai dizendo que executará a ex-esposa. Josué avisa que precisa obter informações sobre o inimigo o quanto antes. Adonizedeque conversa com os cadáveres das prisioneiras. Sama recebe carinho e atenção de Boã e Ruth. Samara diz que é preciso fazer com que Léia volte a apoiá-la. Josué pede para Salmon e Otniel seguirem para Jerusalém como espiões. Úrsula pede para Abul libertar sua mãe e avó. Salmon se despede de Raabe. Calebe agradece a coragem de Otniel. Ula retorna à taberna e avisa que Adonizedeque irá casar com ela. Mireu diz que impedirá. Mara mostra Raabe para Racal e diz que o bebê dela deverá ser usado no sacrifício de morte. Úrsula finge precisar da ajuda dos guardas que vigiam o quarto das prisioneiras. Mara e Racal armam um plano para capturar o bebê de Raabe. Abul entra no quarto das rainhas prisioneiras e fica chocada ao ver que elas estão mortas. Adonizedeque chega e flagra o oficial no local secreto. O rei avisa que precisar executar o general. Otniel e Salmon deixam Gilgal. Adonizedeque avisa que poupará a vida de Abul e lhe dá uma ordem. Sozinha, Raabe cuida de Boaz. Racal e Mara planejam a captura do bebê.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários