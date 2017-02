Chapadão do Céu fica em 2º lugar no Ranking Estadual do Índice de Governança Municipal

Este índice consiste em uma métrica da governança pública nos municípios brasileiros a partir de três dimensões: Gastos e Finanças Públicas; Qualidade da Gestão; e Desempenho.

Foi publicado o ranking nacional dos municípios brasileiros feito pelo Conselho Federal de Administração (CFA) e da Câmara de Gestão Pública (CGP). Lançado no início do ano, Chapadão do Céu está no TOP 30 no Ranking Nacional. O Índice de Governança Municipal (IGM) mede as dimensões: gastos e finanças públicas, qualidade da gestão e desempenho nas áreas de saúde, educação, planejamento urbano, articulação institucional, gestão fiscal, habitação, recursos humanos e outras.

O município de Chapadão do Céu garantiu o 2º lugar no Estado de Goiás com a nota 0,691, o que colocou a cidade no 23º lugar em nível nacional. A cidade que teve a melhor colocação em nível nacional foi Ilhabela-SP com a pontuação 0,767.

Este é um ótimo resultado para o nosso município, pois consegue medir e ter a dimensão do trabalho que vem sendo realizado.

“É um orgulho para nós que estamos administrando Chapadão do Céu com tanto cuidado e convicção que aqui é o melhor lugar para se viver. Este resultado nada mais é do que o reconhecimento de um trabalho sério e honesto”. Ressalta o Prefeito Rogério Graxa.

