Cerca de 21 pessoas são socorridas, após vazamento de gás amônia no Marfrig de Bataguassu

Por volta das 13h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (8) um grave vazamento de amônia mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

O incidente segundo as primeiras informações, teria se iniciado após o rompimento de um dos canos de gás amônia, que fica localizado na desossa da unidade. Com o vazamento o gás teria se alastrado para outros setores da unidade frigorífica.

De acordo com funcionários, os alarmes de evacuação da unidade foram soados e todos os funcionários saíram rapidamente do local, porém alguns ainda acabaram inalando o gás e chegaram a desmaiar no interior da empresa. Os funcionários foram todos para fora da unidade, chegando alguns a ficarem em meio a um canteiro central que existe na BR-267, em frente a unidade, e outro em baixo de sobras, do outo lado da rodovia.

Uma das funcionárias do local, que já estava fora da unidade passou mal e foi socorrida por populares, que a colocaram em uma caminhonete e a encaminharam ao Pronto Socorro.

O corpo de bombeiros mobilizou todas as equipes para o local, e neste momento trabalham para realizar a contenção do vazamento.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foram encaminhadas 21 vítimas ao Pronto Socorro Municipal, todas foram medicadas e nenhuma em estado grave. As vitimas foram removidas ao Pronto Socorro, por veículos particulares e ambulâncias da empresa, além de equipes do Corpo de Bombeiros.

A imprensa, o médico da empresa informou que nenhuma das vítimas ficou em estado grave, e que todas já foram medicadas e estão recebendo atendimentos.

Equipes da Policia Militar e também da PRF (Policia Rodoviária Federal) foram acionadas, para ajudarem a sinalizar o trânsito, haja vista que diversas pessoas estavam às margens da rodovia e em meio ao canteiro central

