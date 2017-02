Vice-governadora Rose visita Chapadão do Sul e garante apoio a administração municipal

A vice-governadora Rose Modesta esteve nesta manhã na cidade de Chapadão do Sul e foi recebida pelo prefeito municipal João Carlos Krug, primeira dama Maria das Dores, lideranças do PSDB, vereadores e Secretários municipais, que participaram de uma reunião no gabinete do prefeito, oportunidade em que foram tratados vários assuntos de interesse do município.

O foco principal foi a saúde do município, onde ela foi informada dos motivos que levaram o rompimento do contrato com a empresa que estava administrando a OS.

Krug pediu apoio a vice-governadora para interceda junto ao governador e a Secretaria Estadual de Saúde, para que seja mantido o convênio do repasse e que os programas de atendimento as pessoas tenham continuidade, como era feito anteriormente. “Nós trocamos apenas o comando, não impende que com a nossa administração, possa dar o mesmo atendimento as pessoas e que os programas de cirurgias, tenham continuidade, porque todos sabem que estes atendimentos, é um programa do governo estadual, a empresa que estava à frente do Hospital, apenas levou os méritos que teria que ser do nosso governador. Portando, a nossa Secretaria Municipal de Saúde, pode dar continuidade” afirma o prefeito.

O prefeito João Carlos, também tratou do assunto sobre a possibilidade da CASSEMS, assumir parte do Hospital, para atender os conveniados do município, que pagam suas mensalidades e muitas das vezes, não tem o atendimento, já que o mais próximo hospital da empresa é Paranaíba cerca de 400 km de ida e volta.

Krug disse, que está disposta até construir uma outra ala anexa, para atendimento aos convênios, como Cassems, Unimed.

Como resposta a vice-governadora, ligou imediatamente para o presidente da CASSEMS, Ricardo Ayache, que confirmou para a próxima semana a vinda de uma equipe para tratar do assunto.

Sobre a MS 306, a vice-governadora Rose Modesto, vai levar pessoalmente a informação da situação em que se encontra a mais importante rodovia estadual do estado, que merece uma atenção maior por parte da Agesul.

O prefeito municipal também falou sobre moradia em Chapadão do Sul, lembrado que o déficit é muito grande e pediu apoio para conseguir a liberação de mais casas, dos programas do governo do estado.

Após a reunião, a vice-governadora esteve no Corpo de Bombeiros, reuniu com todo contingente e falou sobre o Programa MS Mais Seguro, das metas estabelecidas e parabenizou a todos pelo trabalho, lembrando que eles são os nosso “Anjos” na terra.

O Major Aldiney, que está frente ao comando, pediu a vice-governadora, que interceda junto ao estado, a Secretaria de Segurança, para que seja destinado ao município, uma nova carreta para o tanque de combate ao incêndio, pelo fato que a utilizada hoje, precisa pegar ar, para poder liberar os freios e isso atrasa muito os trabalhos, que muitas das vezes, chegam tarde ao local de combate ao incêndio.

Após o almoço, Rose Modesto, acompanhada o vice-prefeito, João Buzoli e do presidente da Câmara Alírio Bacca, participaram da solenidade da entrega do vale cidadão, para 90 famílias do município.

A vice-governadora foi surpreendida pela a beneficiária Lidiane Oliveira Peres de Souza, 35 anos. Ela pediu a quebra do protocolo da solenidade e chamou a Vice-governadora Rose para lhe entregar o seu cartão Vale Renda.

Emocionada a ex-beneficiária, disse que Chapadão do Sul é uma cidade que acolhe a todos que chegam e dá oportunidade para vencer. Disse que chegou na cidade há sete anos, solteira, com um filho e grávida de outro. Incentivada por amigos e por dirigentes municipais estudou, se preparou e há dois meses montou o seu próprio negócio. E assim, entregou o seu cartão nas mãos da Vice-governadora e pediu que em seu lugar sejam beneficiadas pelo menos mais 10 mães lutadoras, que não tem medo de carregar os seus filhos em uma bicicleta, na chuva, no sol, para levar à creche, às escolas e trabalhar.

