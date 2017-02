Usando MS como exemplo, Noz da Índia é proibida em todo o Brasil

Seguindo os passos de Mato Grosso do Sul, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a venda de qualquer produto que tenha em sua composição Noz da Índia e Chapéu de Napoleão, cujo nome científico é Aleurites moluccanus e Thevetia peruviana, respectivamente. A probição é válida em todo território nacional.

O Estado já havia proibido a venda do produto no dia 18 de novembro de 2016 e o Governo Federal publicou a resolução na manhã deste terça-feira (7) no Dou (Diário Oficial da União). Além da comercialização, a resolução também veda a fabricação, distribuição, importação, uso e divulgação, em todos os meios de comunicação, de medicamentos e alimentos.

Para a decisão, a Anvisa considerou a resolução da SES (Secretaria do Estado de Saúde) que além de todas as proibições já citadas também determinou a apreensão e inutilização das unidades do produto encontradas no mercado ou à venda com indicação terapêutica na embalagem.

Intoxicação – A Noz da Índia já está proibida em países como Espanha, Austrália e Chile. O consumo da semente da planta pode resultar em quadros de intoxicação grave ou severa. Há relatos de morte e intoxicação grave em outros estados do país como São Paulo, Goiás e Espirito Santo.

Na resolução a Anvisa considerou as evidências de toxicidade do produto e a ocorrência de casos de óbitos no Brasil, a venda irregular desses produtos e a divulgação deles com indicações de emagrecimento, por suas propriedades laxativas.

Ainda de acordo com a Agência, as sementes de Chapéu de Napoleão se assemelham as de Noz da Índia e, quando ingeridas, também são altamente tóxicas e tem o seu uso proibido em diversos países.

A médica gastroenterologista e hepatologista – especialista em funções digestivas e no fígado – , Luciana Araújo Bento, chegou a alertar que o produto não devia ser consumido em nenhuma situação, em entrevista ao Campo Grande News.