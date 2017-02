Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Alto Taquari quer alavancar economia através de diálogo com empresários locais

No início de 2017, o prefeito de Alto Taquari (MT), Lairto Sperandio – junto ao seu vice, Fábio Garbúgio; e o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Osmar Batistussi – avaliaram a necessidade de readequação do plano de trabalho da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (SMICT) para alavancar a economia do município.

O novo plano de trabalho começa, inevitavelmente, pela aproximação do empresariado local com o poder público. “Entendo que precisamos, em primeiro lugar, ouvir as necessidades dos comerciantes, saber como está a situação das empresas, suas dificuldades, e ainda suas ideias para alavancar sua firma. A partir daí, teremos um caminho para seguir e poderemos tomar decisões seguras e acertadas que ajudem a melhorar os segmentos”, destacou o prefeito Lairto.

De acordo com o secretário Osmar, esta nova estratégia de trabalho respeitará as necessidades e particularidades da economia local e estará em sintonia com as ideias do empresariado. “As estratégias e ações em pauta para esta pasta quer recuperar o tempo perdido, com ousadia e afinco. Queremos estabelecer uma aproximação efetiva com os comerciantes e empreendedores locais para identificar com clareza e precisão seus anseios. Eu também sou comerciante e reconheço a importância de ter o apoio do poder público para a solidificação dos negócios. Portanto, quero dar pleno acesso aos empresários e entender suas prioridades”, afirmou o secretário Batistussi.

O vice-prefeito, Fábio Garbúgio, segue a mesma linha de pensamento e destaca a importância do diálogo para o fomento do comércio, da indústria e do turismo. “Buscaremos estreitar o relacionamento entre o poder público e o setor privado. Assim manteremos um diálogo propício para novas possibilidades que ajudem no crescimento das empresas, no crescimento da oferta de empregos, do turismo, enfim, no desenvolvimento geral”, acrescentou Garbúgio.

A SMICT tem agendado reuniões frequentes com pequenos grupos. O objetivo é oferecer uma atenção diferenciada para que o empresário se sinta a vontade e, ao mesmo tempo, seguro de expor suas principais dificuldades. Com base nas informações coletadas nas reuniões, Lairto, Fábio Garbúgio e Osmar estudarão caminhos e soluções possíveis para os problemas e, desta forma, propulsionar o desenvolvimento econômico em Alto Taquari. (confira as fotos)

“Independente do agendamento de reuniões, qualquer pessoa que tenha interesse em conversar, apresentar sugestões, buscar orientações ou esclarecimento de dúvidas em relação à indústria, comércio ou turismo, será muito bem recebido na secretaria”, observou Batistussi.

A SMICT – localizada na Avenida Macário Subtil (acima do Senai) – atende o cidadão das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira

Eduardo Candido

Assessor de Comunicação Social – JP 0011052/DF

