Prefeito João Carlos Krug visita obras de manutenção para a volta às aulas

O Prefeito João Carlos Krug, juntamente com a Secretária de Infra Estrutura e Projetos, Sônia Maran, a Secretária Adjunta de Educação Maria Otília, e vereadores visitaram nesta segunda-feira (06), as escolas e Cei’s onde está sendo feita a manutenção necessária para que tenham condições de receber os alunos da rede municipal de ensino.

Estão sendo feitas a limpeza de calhas, reparos na rede de esgoto, instalação de caixas de gorduras, reparos em portas e janelas entre outros, em todas as escolas e Cei’s do município.

“São manutenções importantes para que possa começar o ano letivo, e todos os alunos e professores tenham melhores condições de trabalho, com o objetivo de que Chapadão do Sul possa ter a melhor qualidade de ensino de Mato Grosso do Sul, destacou o Prefeito”.

* Assecom PMCS

