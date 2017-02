Prefeito Ivan da Cruz prestigia sessão solene na Câmara de Vereadores de Paraíso das Águas

Aconteceu ontem, dia 06 de fevereiro a primeira sessão da nova gestão 2017/2020 da Câmara Municipal de Paraíso das Águas.

Entre os presentes na abertura dos trabalhos do legislativo, estava o Prefeito Ivan da Cruz Pereira(Xixi), acompanhado do vice prefeito Ocesino de Oliveira e dos secretários municipais.

Em seu discurso, o Prefeito desejou sucesso para todos os vereadores nessa nova caminhada, destacou as diversas obras em andamento no município, citou a importância da união entre legislativo e executivo e enfatizou a transparência das ações do executivo municipal, que está em primeiro lugar no Portal da Transparência no estado de Mato Grosso do Sul.

“Em uma época em que a situação financeira das prefeituras está muito ruim, com as contas no vermelho, nossos fornecedores e funcionários públicos recebem em dia, e isso nos dá orgulho da nossa equipe e da parceria entre o legislativo e executivo que nos permite diversas conquistas importantes para nossa população. Precisamos de maturidade política para somarmos forças, para buscarmos juntos as soluções necessárias para enfrentarmos todos os desafios que teremos pela frente. A cidade precisa continuar sendo governada com total transparência e com muita responsabilidade. Precisamos de harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, pois isso se faz necessário para o bom andamento da nossa cidade. Quero agradecer meu companheiro, meu parceiro, o vice prefeito Ocesino pelo trabalho na AGENFA, que o mesmo fez de forma voluntária, pensando sempre na população paraisense. Quero agradecer os secretários municipais, os assessores, servidores de todas as áreas, vereadores, aos secretários de estado, senadores, deputados, e a todos que trabalharam incansavelmente para a realização de um sonho, que é de todos nós, uma cidade cada vez melhor para os nossos munícipes. Obrigado equipe pelo empenho nesses quatros anos de mandato, e que continuamos caminhando com passos firmes sempre em prol de Paraíso das Águas” comentou o chefe do executivo.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários