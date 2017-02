Prefeito e Vice Prefeita de Alcinópolis participam do “Encontro Município Transparente”

O Prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisostomo, e a Vice Adriele Bocalan, estão participando nessa segunda-feira (06) do “Encontro Município Transparente”, realizado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU (Controladoria-Geral da União), em 26 estados do Brasil.

A intenção do evento é discutir com os Prefeitos algumas iniciativas para melhorar a gestão e combater a corrupção. O encontro acontece em Campo Grande, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

Na programação, alguns temas serão debatidos como a fiscalização dos municípios, uma discussão sobre o orçamento no poder público, licitações, prestação de contas, ouvidoria, transparência pública e contratos dos municípios.

Fonte: MS Todo Dia / Facebook Prefeito

