Prefeito de Alcinópolis visita sede da Oi em busca de melhorias

Com o objetivo de buscar melhoras nos serviços de telefonia do Município de Alcinópolis, nesta segunda-feira (06) o Prefeito Dalmy Crisóstomo esteve na sede da OI em Campo Grande para pleitear algumas providências que, de acordo com ele, são essenciais para que a população possa receber com qualidade os serviços prestados pela empresa de telefonia.

Uma das solicitações apresentadas foi quanto a falta de portas para a internet em diversos bairros da cidade, causando grandes transtornos, visto que a procura pelo serviço tende a aumentar com o crescimento da cidade. “Além disto, alguns órgãos públicos serão relocados em endereços onde não possuí acesso à internet”, disse Dalmy.

O prefeito apresentou ainda os problemas de conexão na Secretaria Municipal de Saúde e a falta de ponto para a internet no Centro Municipal de Educação Infantil, Brenno Crisóstomo Duart. “A falta de acesso à internet nestes locais compromete o trabalho dos servidores e o atendimento à população”, explicou.

O diretor de relações institucionais, João Henrique Abreu, mostrou-se disposto a solucionar os problemas apresentados pelo prefeito, mas pediu tempo para que sejam tomadas todas as providências necessárias para o bom funcionamento dos serviços da Oi.

Fonte: Nathalia Barbosa – Assecom/PMA

Comentários