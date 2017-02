Policia Militar prende traficante de crack em Chapadão do Sul

A Policia Militar de Chapadão do Sul, prendeu nesta noite o traficante de Crack, F.R.F.S, de 17 anos, na rua Lapa, no Parque União, de posse de 26 pedras de crack, totalizando 14 gramas, pronto para consumo.

O Menor confessou o crime e disse que veio de Alagoas, não tem nenhum parente na cidade e que ultimamente estava morando com Bruno Sanches, preso nesta manhã sob acusação de assassinato de um membro de sua “gang”.

F.R. já é um velho conhecido da Policia, com diversas passagens por tráfico e como é menor, sempre está em liberdade. Ele estava sendo investigado, com a possibilidade de estar participando no roubos na cidade. O mesmo afirmou, que ele foi convidado por Bruno, mas que recusou a participar dos assaltos.

O menor será entregue na delegacia para que a justiça tomem as devidas providências.

